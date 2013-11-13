T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Tereddütümüz yok, üslup Piri Reis'indir'

İskender Pala: Harita üzerindeki metinlerin yazı ve üslup olarak Piri Reis dönemine ait olduğuna kanaat getirdim. Şüphem yok

13 Kasım 2013 11:19

Piri Reis’in 1513’te çizdiği dünya haritasının ABD’de olduğu iddiası CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün soru önergesiyle meclise taşınmasının ardından, uzmanlardan cevap geldi.  İstanbul Üniversitesi Akdeniz Araştırmaları Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. İdris Bostan, 'Tereddütümüz yok, üslup Piri Reis'indir' dedi.

Korutürk'ün soru önergesinde, Topkapı Müzesi’nde haritanın orijinal olup olmadığı incelenecek mi, Müzedeki haritanın orijinal olup olmadığının uzmanlara inceletilmesi düşünülmekte midir, kamuoyunun kuşkularının giderilmesi için ne yapılmaktadır? soruları yer alıyordu.

Harita, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından oluşturulan özel bir ekip tarafından incelemeye alındı. Bülent Şanlıkan'ın Akşam'da yer alan habere göre, Esere sonradan bir kısmın eklenmesi ihtimalinin söz konusu olamayacağı, üzerindeki yazıların yüzde 100 orijinal olduğu, büyüklüğü nedeniyle farklı kişilerin üzerinde çalışmış olabileceği, ancak sonradan eklenen bir kısım olmadığı konusunda görüş birliğine varıldı.

 

500 yıl önce çizmişti

 

Piri Reis haritası, Amerika kıtasını gösteren en eski haritalardan. Osmanlı Kaptan-ı Derya’sı Piri Reis tarafından 1513’te çizildi. 1929’da Topkapı Sarayı’nda bulundu.

 

'Harita Piri Reis dönemine ait, şüphem yok'

 

İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim üyesi ve Araştırmacı yazar Prof. Dr. İskender Pala: ''Harita üzerindeki metinlerin yazı ve üslup olarak Piri Reis dönemine ait olduğuna kanaat getirdim. Şüphem yok.''

 

'Tereddütümüz yok, gerçektir'

 

İstanbul Üniversitesi Akdeniz Araştırmaları Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. İdris Bostan: “Tereddütümüz yok. Üslup Piri Reis’indir. Yazı karakterleri de yine dönemine ait. Rutubetten dolayı görülen küçük aşınmalar dışında önemli bir yıpranmaya şahit olmadık. Aslının yurtdışında bırakıldığı iddiası varsa bulunduğu yerde bir şekilde görülmesi gerekirdi.” 

 

ETİKETLER

piri reisharitatopkapı sarayıchpmilletvekiliali ihsan korutürkkültür ve turizm bakanlığısoru önergesi

İlgili Haberler

Topkapı Sarayı'ndaki Piri Reis Haritası sahte mi?

CHP'li Ali İhsan Köktürk: Topkapı Sarayı’nda bulunan Piri Reis’in dünya haritasının orijinali ABD’de mi?

Piri Reis Haritası'nın orijinali NASA’da mı?

Araştırmacı Metin Soylu: 1513 tarihli Piri Reis Haritası, ABD Uzay Araştırmaları Merkezi NASA’da olabilir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24