Piri Reis’in 1513’te çizdiği dünya haritasının ABD’de olduğu iddiası CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün soru önergesiyle meclise taşınmasının ardından, uzmanlardan cevap geldi. İstanbul Üniversitesi Akdeniz Araştırmaları Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. İdris Bostan, 'Tereddütümüz yok, üslup Piri Reis'indir' dedi.

Korutürk'ün soru önergesinde, Topkapı Müzesi’nde haritanın orijinal olup olmadığı incelenecek mi, Müzedeki haritanın orijinal olup olmadığının uzmanlara inceletilmesi düşünülmekte midir, kamuoyunun kuşkularının giderilmesi için ne yapılmaktadır? soruları yer alıyordu.

Harita, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından oluşturulan özel bir ekip tarafından incelemeye alındı. Bülent Şanlıkan'ın Akşam'da yer alan habere göre, Esere sonradan bir kısmın eklenmesi ihtimalinin söz konusu olamayacağı, üzerindeki yazıların yüzde 100 orijinal olduğu, büyüklüğü nedeniyle farklı kişilerin üzerinde çalışmış olabileceği, ancak sonradan eklenen bir kısım olmadığı konusunda görüş birliğine varıldı.

500 yıl önce çizmişti

Piri Reis haritası, Amerika kıtasını gösteren en eski haritalardan. Osmanlı Kaptan-ı Derya’sı Piri Reis tarafından 1513’te çizildi. 1929’da Topkapı Sarayı’nda bulundu.

'Harita Piri Reis dönemine ait, şüphem yok'

İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim üyesi ve Araştırmacı yazar Prof. Dr. İskender Pala: ''Harita üzerindeki metinlerin yazı ve üslup olarak Piri Reis dönemine ait olduğuna kanaat getirdim. Şüphem yok.''

'Tereddütümüz yok, gerçektir'

İstanbul Üniversitesi Akdeniz Araştırmaları Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. İdris Bostan: “Tereddütümüz yok. Üslup Piri Reis’indir. Yazı karakterleri de yine dönemine ait. Rutubetten dolayı görülen küçük aşınmalar dışında önemli bir yıpranmaya şahit olmadık. Aslının yurtdışında bırakıldığı iddiası varsa bulunduğu yerde bir şekilde görülmesi gerekirdi.”