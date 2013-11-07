Topkapı Sarayı'ndaki Piri Reis Haritası sahte mi?

Hülya Karabağlı/ANKARA

Piri Reis’in 1513’te çizdiği dünya haritasının ABD’de olduğu iddiası Meclis’e taşındı. Yazar Metin Soylu’nun “Piri Reis Haritası’nın Şifresi” isimli kitabında dile getirdiği iddiaları, CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk Başbakan’a sordu. Köktürk, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Topkapı Sarayı’nda korunmakta olan haritanın orijinal olup olmadığını sordu. Metin Soylu kitabında haritanın orijinalinin 1987’de Muhteşem Süleyman Sergisi’nde sergilenmesi için ABD’ye gönderildiğini ancak Türkiye’ye kopyasının döndüğünü iddia etmişti.

Haritayla ilgili iddiaları dile getiren Korutürk soru önergesinde ayrıca şu sorulara yer verdi:

“Topkapı Müzesi’nde haritanın orijinal olup olmadığı incelenecek mi?

Müzedeki haritanın orijinal olup olmadığının uzmanlara inceletilmesi düşünülmekte midir?

Kamuoyunun kuşkularının giderilmesi için ne yapılmaktadır?"