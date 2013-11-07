T24 LogoT24 Logo
Gündem

Topkapı Sarayı'ndaki Piri Reis Haritası sahte mi?

CHP'li Ali İhsan Köktürk: Topkapı Sarayı’nda bulunan Piri Reis’in dünya haritasının orijinali ABD’de mi?

07 Kasım 2013 15:26

 

Hülya Karabağlı/ANKARA

Piri Reis’in 1513’te çizdiği dünya haritasının ABD’de olduğu iddiası Meclis’e taşındı. Yazar Metin Soylu’nun “Piri Reis Haritası’nın Şifresi” isimli kitabında dile getirdiği iddiaları, CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk Başbakan’a sordu. Köktürk, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Topkapı Sarayı’nda korunmakta olan haritanın orijinal olup olmadığını sordu. Metin Soylu kitabında haritanın orijinalinin 1987’de Muhteşem Süleyman Sergisi’nde sergilenmesi için ABD’ye gönderildiğini ancak Türkiye’ye kopyasının döndüğünü iddia etmişti.

Haritayla ilgili iddiaları dile getiren Korutürk soru önergesinde ayrıca şu sorulara yer verdi:

“Topkapı Müzesi’nde haritanın orijinal olup olmadığı incelenecek mi?

Müzedeki haritanın orijinal olup olmadığının uzmanlara inceletilmesi düşünülmekte midir?

Kamuoyunun kuşkularının giderilmesi için ne yapılmaktadır?"

 

ETİKETLER

piri reisharitatopkapı sarayıchpali ihsan öztürkamerikawashingtonmuhjteşem süleyman sergisimüze

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24