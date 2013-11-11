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Yaşam

Piri Reis Haritası'nın orijinali NASA’da mı?

Araştırmacı Metin Soylu: 1513 tarihli Piri Reis Haritası, ABD Uzay Araştırmaları Merkezi NASA’da olabilir

11 Kasım 2013 18:10

Hülya Karabağlı / Ankara

Piri Reis Haritası’nın Şifresi  kitabının yazarı araştırmacı Metin Soylu, “Haritanın orijinali Amerika Uzay Araştırmaları Merkezi’nde (NASA) olabilir” iddiasını dile getirdi. Soylu, NASA’nın haritaya olan ilgisini bir kaç başlıkta özetliyor. Buna göre, Piri Reis’in haritası ile bugün uzaydan çekilen dünya fotoğrafının ölçüleri aynı. Ayrıca, Piri Reis’in bunu 500 yıl önce çizmesi ve dünyanın merkezini Mısır Kahire olarak göstermesi, NASA’nın özel olarak haritayla ilgilenmesinin nedenlerinden.

Metin Soylu, haritanın nasıl olup da Topkapı’dan ABD’ye gidebileceği sorusuyla ilgili ise kritik noktanın, 1987 yılında Amerika’da açılan Muhteşem Süleyman Sergisi olduğunu söylüyor. 1987’de Muhteşem Süleyman Sergisi için bir süreliğine ABD’ye giden orijinal haritanın bu sergiden geri gelmediğine inandığını söyleyen Soylu, haritanın orijinali Türkiye’ye  geri gelmediyse şu anda NASA’da olabileceğini belirtiyor. Soylu,  tüm bu soru işaretlerinin TBMM’de bir Araştırma Komisyonu   kurulmasıyla çözülebileceğini vurguluyor. Yazarın T24’e yaptığı değerlendirmeler şöyle:

 

‘Topkapı’daki harita kriminal incelemeden geçirilmeli’

 

UNESCO tarafından 2013 Dünya Piri Reis Yılı’na girdiğimiz 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren Topkapı Sarayı’nda sergilenmesini beklediğimiz Piri Reis Haritasının çok kısa bir süreliğine sergilenip tekrar apar topar depoya kaldırılması Türkiye için bir utanç tablosudur. Piri Reis’in Haritasının bilirkişi uzmanları tarafınca değil kriminal laboratuvar tarafından incelenmesi oldukça önemlidir.

 

Kristof Kolomb’u kim ekledi?

 

\Araştırmacı Soylu, haritayla ilgili ilginç bir ayrıntıyı daha gündeme getiriyor. Haritanın  Güney Amerika hattı üzerinde Kristof Kolomb’u öven yazıların bulunduğunu belirten Soylu, ancak buradaki yazı karakteri ile haritanın diğer bölümlerindeki yazı karakterlerinin  farklı olduğunu dile getiriyor. Soylu sözlerine şöyle devam ediyor:

“Yani,  haritanın orijinalinde böyle bir şey olup olmadığı  bilinmiyor. Piri Reis’in döneminde 1500’li yıllarda bu yazı var mıydı? Yoksa, bu yazı 1900’lü yıllarda, haritanın ilk bulunduğu esnada, el altından mı yazıldı?”

 

‘Bu haritanın bir benzeri yok’

 

“Bu harita benzeri bir harita, o dönemde kimsede yoktur. Harit dünyanın yerleşim bölgelerini gösterir. Özellikle yirmi kadar harita ile Arapların Caferiye (coğrafya) dedikleri ve kara parçalarını da içine alan İskender-i Zulkarneyn zamanında yapılmış olan sekiz dünya haritasından, bir Arabî Hint haritasından yeni yapılan ve Sind, Hind ve Çin ülkelerini de geometri yöntemiyle gösteren dört Portekiz haritası ile Kolomb’un batı tarafında yaptığı haritadan, karşılaştırma yolu ile çıkarılıp bu şekil ortaya konmuştur. Şöyle ki; bu ülkelerin haritası (Kolomb’un Haritası) denizciler için nasıl doğru ve geçerli ise, adı geçen bu harita da diğer yedi deniz için öyle doğru ve geçerlidir.”

 

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