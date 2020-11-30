Topkapı Sarayı'nda personele "sokak hayvanlarını beslemeyin" talimatı mı verildi?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’dan devir işleminden sonra Cumhurbaşkanlığı personeline yerleşke içerisindeki hayvanları beslemelerinin yasaklandığını belirterek, "Yasağa bir an önce son verin" çağrısında bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınarak Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı’na bağlanan Topkapı Sarayı’nın 1. derece SİT alanında yer alan ağaçların kesildiği ve saray içerisinde kalan askeri okul binasının da yıkıldığı ortaya çıkmıştı.

Cumhuriyet'in haberine göre; hayvan hakları yasası konusunda tüm siyasi partilerin olumlu mesajlar vermesine karşın, yıllardır bir türlü bu konuda adım atılamaması kamuoyunda tepki çekerken, CHP’li İlgezdi, devir işleminin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı çalışanlarını Topkapı Sarayı’na almayan Cumhurbaşkanlığı yetkililerinin kendi personeline saraydaki sokak hayvanlarını beslemeyi yasakladığını kaydetti.

"Sokak hayvanları açlıkla karşı karşıya"

Gönüllülerin yardımıyla sağlanan mamaların sokak hayvanlarına bir süredir verilmediğini kaydeden İlgezdi, "Anne ve yavru köpeklerin, kedilerin olduğu sokak hayvanları açlıkla karşı karşıya. Buradan Cumhurbaşkanlığı yetkililerine sesleniyorum: Yasağa bir an önce son verin ve yerleşke içerisinde yaşayan sarayın sessiz sahiplerinin barınma ve beslenme ihtiyaçlarını derhal karşılayın" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı yetkililerinin hayvanları beslemeyi yasaklamasının sözün bittiği yer olduğunu kaydeden İlgezdi, "Bu hayvanların başka yere götürülmeleri de ölmeleri anlamına gelecek. Bir an önce bu yanlıştan dönün" dedi.

TIKLAYIN | "Topkapı Sarayı'nın 1'inci derece sit alanında bulunan ağaçları kesildi, askeri okul binası yıkıldı" iddiası