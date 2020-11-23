"Topkapı Sarayı'nın 1'inci derece sit alanında bulunan ağaçları kesildi, askeri okul binası yıkıldı" iddiası

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı’na bağlanan Topkapı Sarayı’nın 1’inci derece sit alanında bulunan ağaçlarının kesildiğini, askeri okul binasının ise yıkıldığını açıkladı. İlgezdi, “Topkapı Sarayı devirden beri bir sürü sıkıntı ile karşı karşıyaydı, şimdi de 1. derece sit alanındaki ağaçlar hiçbir izin alınmadan katledildi” diye konuştu.

İlgezdi yaptığı açıklamada, Topkapı Sarayı'nın, Cumhurbaşkanlığı'nın 6 Eylül 2019 tarihli kararnamesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınarak Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlandığnı hatırlatarak, yaşanan sorunları Meclis gündemine taşıdı. İlgezdi şunları kaydetti:

“Bu karar sonrasında Saray'ın bahçesinde bulunan Kültür Bakanlığı'na bağlı tarihi eser depo binaları ve laboratuvarlarda çalışanlara türlü zorluklar çıkarılmaya başlandı. Bir an önce binaları boşaltmaları için ciddi baskılar oluşturuyorlar. Laboratuvarın yaklaşık 100 çalışanından sadece 2 veya 3 kişi özel izinle kuruma girip çalışabiliyor.

Yine Saray'ın bahçesinde bulunan birinci derece sit alanında sayılan askeri okul binaları hiçbir izin alınmadan yıkıldı. Bu durum yetmiyormuş gibi ağaçlar da katledildi."

“Revize edilen laboratuvar binası ve Rölöve Anıtlar Binası da yıkılarak yok edilecek”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, “İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı ile İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Darphane binalarında bulunan Arkeoloji Müzesi'ne ait eserler, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nın koordinasyonunda uygun bir yere taşınacaktır” yanıtını verdiğini kaydeden İlgezdi, Bu yanıttan da anladığımız üzere 2012'de büyük bütçe ile revize edilen laboratuvar binası ve Rölöve Anıtlar Binası da yıkılarak yok edilecek” dedi.