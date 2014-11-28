Topkapı alt geçidinde yangın çıktı çok sayıda iş yeri zarar gördü

İstanbul Topkapı Alt Geçidi Ucuzluk Çarşısı'nda yangın çıktı. Çarşıdaki yaklaşık 20 dükkandan 4'ünün kısmen, 3'ünün de tamamen yandığı bildirildi.
Topkapı-Habipler Tramvay Hattı'nın Topkapı İstasyonu'nu yakınındaki alt geçitteki ucuzluk çarşısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Altgeçitten alevler yükselirken, tramvay seferleri de bir süre durduruldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın üzerine esnaf ve vatandaşlar çarşıyı boşalttı.
Yangına, Fatih, Zeytinburnu, Kocasinan, Maltepe ve Bakırköy itfaiyelerine ait 67 personel ve 20 araçla müdahale edildi.
İtfaiye ekipleri, yangını söndürürken, çarşıdaki yaklaşık 20 dükkandan 4'ünün kısmen, 3'ünün de tamamen yandığı bildirildi.
Yangında ölen veya yaralanan olmadı.
Görgü tanıkları, yangının, sünger satan bir dükkandaki elektrik kontağından çıktığını iddia etti.
Yangının söndürülmesiyle ara verilen tramvay seferleri de normale döndü.