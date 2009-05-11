Topçu, BBP kurultayda genel başkan adayı olacak

BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu, partisinin 24 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü kurultayında genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.



Topçu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının ardından yetkili kurulların kendisini olağanüstü kurultay sürecinde genel başkan tayin ettiklerini hatırlattı.



Kendisinin her zaman "Görev alınmaz, verilir" anlayışı içinde olduğunu ifade eden Topçu, partinin yetkili organlarınca yapılan istişareler sonucunda kendisine görev verdiklerini ve aday olması yönünde tebliğde bulunduklarını anlattı.



Kurultaya gidilirken ortak, tek adaydan yana olduğunu ve bunu daha önce de dile getirdiğini belirten BBP Genel Başkanı Topçu, "Aday adaylarının artmaması için bir usul belirlemiştik. Bu usul demokrasinin gereklerinin mutfakta yaşanması ve o mutfaktan çıkanla kurultaya gidilmesiydi" dedi.



Parti örgütünün ve yetkili kurulların "Kahir ekseriyetinin" kararı ile kendisine bu görevin tebliğ edildiğini vurgulayan Yalçın Topçu, kurultaydan genel başkan olarak çıkması halinde, ebedi genel başkanları Muhsin Yazıcıoğlu'nun çizdiği yolda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceklerini söyledi. Topçu, "Ebedi genel başkanımızın şahsında şekillenen siyasi anlayışı her ne şartta olursa olsun yerine getirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.



Topçu, bir gazetecinin, "Kendisinin dışında da adaylar olduğunu" hatırlatması üzerine, "Büyük Birlik Partiliyim diyen herkesin aday olma hakkı vardır. Bu süreç de en sağlıklı şekilde ilerleyecektir" karşılığını verdi.



"BBP eski Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve eski Nizam-ı Alem Ocakları Genel Başkanı Tuna Koç'un da adaylığını açıkladığı ve bu adaylığın istişare kurullarının mutabakatı çerçevesinde gerçekleştiğini söylediği" ifade edilerek, "Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Partinizde farklı istişare kurulları mı var?" şeklindeki bir soru üzerine Topçu, "Demek ki iyilerin yarışı olacak, istişare kurullarımız iyileri ortaya koyuyor" dedi.

