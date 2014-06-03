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Yaşam

Topbaş'tan o fotoğrafa açıklama: Gökyüzü sanki denizle buluşuyor

İBB Başkanı Kadir Topbaş, Üsküdar'da denizi neredeyse karayla buluşturan görüntüyle ilgili 'Bunu bütün Avrupa ve dünya kentlerin de görmekteyiz' dedi

03 Haziran 2014 16:17

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, kentte su baskınlarına neden olan yağışla ilgili konuştu. Açıklamasında dün Üsküdar’da çekilen denizi neredeyse karayla buluşturan ve sosyal medyada da çokça konuşulan fotoğrafa da değindi. Topbaş, “Bunu bütün Avrupa ve dünya kentlerin de görmekteyiz. Gökyüzü sanki denizle buluşuyor, ciddi bir yağış var” dedi.

Cem Tursun ve Özgür Arslan’ın Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi BaşkanıTopbaş, dün tüm İstanbul’da etkili olan, yer yer sel ve taşkınlara neden olan yağışla ilgili açıklamada bulundu. Topbaş, Üsküdar’da çekilen denizle karayı adeta birleştiren yağmur için, "Yağmurlar zaman zaman mevsim ortalamalarının çok üzerinde düşmekte. Bunu bütün Avrupa ve dünya kentlerin de görmekteyiz. Türkiye'de de maalesef bunu görüyoruz. Son 80 yılın en kurak dönemi yaşanırken bir taraftan da büyük bir afet boyutunda ki, çekilen fotoğrafları da gördünüz. Gökyüzü sanki denizle buluşuyor, ciddi bir yağış var" dedi. 

 

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