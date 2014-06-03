İstanbul'u vuran yağmur Twitter'da: Gökyüzünde TOMA mı var?

İstanbul’da şiddetini artıran yağmur dün bütün şehri esir aldı. Ev ve işyerlerini su bastı, trafik durdu. İstanbullular sosyal medya üzerinden yağmurun meydana getirdiği görüntüleri paylaşmakta engel tanımadı.

İstanbul’da önceki gün etkili olan yağmur, dün dozunu artırdı. Avcılar, Bakırköy, Küçükçekmece, Beylikdüzü ve Başakşehir’in de aralarında bulunduğu bazı ilçelerde, bazı ev ve işyerlerini su bastı.

Yağış nedeniyle D-100 karayolunda ve bazı ara yollarda biriken yağmur suyu nedeniyle, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Özellikle alt geçitleri su bastı.

140 olaya müdahale

Kentte kuvvetli yağmur, dün saat 17.00 sıralarında başladı. Önce gök karartısı ve şimşekle kendini hissettiren şiddetli yağmur ve dolu yağışı, bir saatten fazla sürdü. İtfaiye’den alınan bilgiye göre Avrupa yakasında Gaziosmanpaşa, Anadolu yakasında ise Ümraniye’den çok sayıda su baskını ihbarı alındı. İtfaiye 140 olaya müdahale etti.

İş çıkışı baskın

İş çıkışı saatine denk geldiği için birçok İstanbullu, yağmura sokakta yakalandı. Kimisi ayakkabılarını çıkartıp yürümeyi denerken, trafiktekiler arabanın üzerine çıkıp bekledi.

Yağmurun en etkili olduğu yerlerden Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi, Mehmet Akif Bulvarı’ndaki rögarlar taştı. Tavukçu deresinin yanında bulunan mazgalın da tıkanmasının ardından yol göle döndü. Belediyeye ait bir kepçe de derenin etrafındaki beton bariyerleri kırarak, suyun dereye akmasını sağladı.

Twitter'da yağmur tweetleri

İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış bazı semtlerde sel baskınlarına neden oldu. Üsküdar’da sel yüzünden araçlar sular altında kaldı. Sosyal medyada da gündem yağmurdu. İşte o yorumlardan bazıları:

Cemil Barlas @secondvirus ibb trafik iphone uygulamasını yeni güncelleme ile bozmuşlar.. trafik kilitlendiğinde uygulama da kilitleniyor..

Murat İde @Murat_ide Meteoroloji günlerdir hazır olun diyor.Ben bile birkaç günlük tatil planımı iptal ediyorum. İstanbul'da belediye mevzuyu malak gibi izliyor.

Metin Uca @MetinUca Bu "sel" belediyeciliğin fıtratında var:))

Mahir Zeynalov @MahirZeynalov_ O kara sohbahardan 5 sene geçti ama hala İstanbul'da sel görüntüleri var. Ne dereler, ne bereler iyi durumda, ne de kanalizasyon çalışıyor.

Haluk Sicimoğlu @HalukSicimoglu Yaz yağmurunda yollarda sürünmek modern şehir insanının fitratında yok.

Mehmet Tez @mehmettez 29 yıldır Tayyip'in çiftliği olan İBB eşe dosta şirket kurdurtup yandaş kollamaktan altyapıya vakit bulamıyor tabii onlar da haklı.

Zafer Özcan @ZaferOzcan_ Topluca espriye vurduk kendimizi ama İstanbul'da alt yapı vahim durumda! Daha vahimini ise inşaat çılgınlığı sonrası dönemde yaşayacağız!

Bünyamin Sürmeli @BunyaminSurmeli İstanbul'da yagisin kuvvetli kismi bir iki saate biter. Sonrasinda aralikli yerel yagis devam eder...

Ferhat Tunç @ferhatttunc "Ah istanbul yaşanmıyor" demiştim yıllar önce, yanılmışım! Yağmur yağinca su altında, beğenmedin araç üstünde yaşanıyor http://t.co/dcyeSA8VW5

Lütfü Türkkan @LutfuTurkkan İstanbul'da Denizaltı Taksi'yi hizmete koyan Büyükşehir Belediyesi'ne Istanbullular teşekkür ediyor.http://t.co/1uNfCeYh2Z

Sevinç Eratalay @EratalaySevinc istanbul. 2 /venedik hayali gerçek olmuş.. http://t.co/X5545KmlhP

Kaan Sezyum @kaansezyum Şehirciliği yağmura kadar biliriz. Ondan sonrasına biz bakmıyoruz. Malum altyapı vb teknik işler onlar. İnşallah düzelir.

Sunay Akın @sunayakin62 Yağmur sinmiş toprağa usulca geceden su içiyor göçmen kuş ölü bir askerin ters dönmüş miğferinden

Kerem Gorsev @keremgorsev Alıştığımız bir durum : Çok yağmur yağınca ne olur ? Elektrikler kesilir.

Hakan Hepcan @hakanhepcan Farkettiyseniz bu sel felaketi 12 yillik AKPSOBDKJFGHKLFJG

Melis Alphan @melisalphan Bu dengesizlikler, havanın bu tuhaf halleri falan, işte bunlar hep iklim değişikliği

Fatoş Kabasakal @fatos_kabasakal Resmen muson yağmuru yağdı

Özge Mumcu @ozge_mumcu İşte bunlar hep yağmur lobisi.

Ergun Babahan @ebabahan Deniz, AKP'nin doldurduğunu geri alıyor! Doğanın adaleti

Levent Gültekin @acikcenk Barajlar boşken "kuraklık ilahi ikaz diyordunuz" 1 haftadır yağmur durmuyor buna ne diyeceğiz? Sorum ateistlere değil size..

Ferdi Carrefour @FerdiCarrefour Kanal İstanbul projesini sessiz sedasız hayata geçirmiş olmalılar. müthiş.

Cem Davran @cdavran "İstanbul sele teslim" yazanlar candır.

Ümit Alan @umitalan Gezi Parkı'nı yıkmaya kalktınız ama yalandan bir yağmurda bile bir sürü aqua park'ımız oluyor. Teşekkürler Kadir Abi.

İstiklal Akarsu @istiklalAkarsu Yağmur henüz ilçemize gelmediği için yağmurla ilgili "oha lan nasıl yağıyor, sele kapıldık şu an" tivitleri yazamıyorum, mağdurum :(

Levent Kazak @levent_kazak deminki şimşeğin çakma merkezi bendim.. gitti kulak..

M. Serdar Kuzuloğlu @mserdark Istanbul'un muhtemelen en siddetli yagmurlarindan birine motor tepesinde yakalanmak. Islanan ic camasir hissi... http://t.co/Dkq54ovixb

Özlem Savaş @ozlemsavas Bu yağmurda neler yapilmazki..

Onur Baştürk @obasturk "Barajlar boş abi, yazın bittik valla" diye muhabbet açamayacak artık ya taksiciler, ona seviniyorum.

Hayko Bağdat @haykobagdat Yağan yağmur ile ortalığı kaplayan toprak kokusu tabiatın... Hadi la sel oldu tüm mahalleler. Rezillik resmen.

Yunus Günçe @yunusgunce Şimdi de barajlar filan taşar. Sel olur. Ortamız yok bizim çünkü.

Melike Karakartal @melikekarakarta Yol yapıyorlar ama yağmur yağınca suyun gidebileceği yeri yapmayı unutuyorlar. İşte gelişme diye buna derim.

Doğan Duru @doganduru Gökyüzünde toma mı var?

Alper Sarı @alperseri bu kadar yağmur boşa yağıyo. harper'ın dediği gibi insanlar yüzebiliyo, dünyanın sonu için çözüm ateş

Uğur Gürses @ugurses Yağmur var İstanbul'da... 'Cape Fear' kıvamında...

Fatih Şahin @_fatihsahin yağmurdan, doludan kaçan twitter'a sığınıyor sanırım...

Ebru Çapa @ebrucapa Ne güzel yağıyor be. Döküüüüüüllllllllll... Azıcık güneş de olsa, tadından yenmez.

Yavuz Seçkin @yavuzseckin istanbul'da yağmur bile taraf tutuyor..:)

Ufuk Tarhan @futuristufuk Gök delindi!

Zeliha Sunal @ZelihaSunal Üstüne birşeyler al üşütürsün......seni seviyorum demenin başka bir yolu..

Gizem Özdilli @gizem_ozdilli Galiba yildirim indirdi gök !

Murat Kazanasmaz @MuratKazanasmaz Mahmutbey sırılsıklam, Metris civarı kupkuru:)