Topbaş'ın 'FETÖ'den tutuklanan damadı tahliye edildi

İş adamlarına yönelik 'FETÖ' soruşturmasında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahliye edildi.

NTV'nin haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı da olan Kavurmacı'nın avukatları, iddianame hazırlanmadan önce müvekkillerinin sağlık sorunları olduğu gerekçesiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine tahliye talepli başvuruda bulundu. Talebi değerlendiren nöbetçi hakimlik, tutuklu şüpheli Kavurmacı'nın sağlık gerekçeleriyle tahliyesine karar verdi.



Bu karara iddialığı Terör ve Örgütlü Suçname hazırlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılar Bürosunun itiraz ettiği ve bu itirazın da sulh ceza hakimliğince reddedildiği öğrenildi.

15 yıla kadar hapsi isteniyordu





TUSKON Başkanı Rızanur Meral ve TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay'ın firari, Ömer Faruk Kavurmacı'nın da aralarında bulunduğu 31 şüphelinin ise tutuklu olarak yer aldığı 86 şüpheli hakkındaki iddianame, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının onayından sonra İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.



İddianamede Ömer Faruk Kavurmacı'nın, "silahlı terör örgütüne üyelik (FETÖ/PDY)" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.



FETÖ'ye yönelik TUSKON operasyonunda gözaltına alınan Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Kavurmacı 8 Eylül 2016'da tutuklanmıştı.