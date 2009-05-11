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Politika

Topbaş, Tahran Belediye Başkanı ile görüştü

11 Mayıs 2009 12:35

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, temaslarda bulunmak üzere geldiği Tahran'da Belediye Başkanı Muhammed Bagir Galibaf ile görüştü.

Topbaş ve Galibaf, Tahran Büyükşehir Belediyesi Başkanlık binasındaki görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Kadir Topbaş, davet üzerine geldiği İran'daki ziyaretinin üç gün süreceğini, İsfahan kentinde de incelemelerde bulunacağını söyledi.

Halkın refah düzeyinin artırılmasında ve hizmette yerel yönetimler arasındaki bilgi ve tecrübelerin paylaşımının önemli olduğunu belirten Topbaş, iki büyük kent olan İstanbul ve Tahran'ın bu açıdan ortak özellikleri olduğunu kaydetti.

Topbaş, iki büyük şehir arasındaki işbirliğinin, ülkeler arasındaki ticaretin gelişmesine de katkı sunacağını belirtti.

Galibaf da Tahran'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğu Topbaş'ı yeniden bu göreve seçilmesinden dolayı kutladı.

Galibaf, büyük şehirlerin birbirinin tecrübesinden yararlanmasının doğal olduğunu ve bunun kent halkı için önem arz ettiğini söyledi.

Topbaş'ın Tahran'daki temaslarının yarın öğlene kadar süreceği ve ardından İsfahan'a gideceği öğrenildi.

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