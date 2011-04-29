Topbaş rant avcılarını uyardı

T24 - Topbaş, “Kanal İstanbul projesini duyup o arazide yer almak isteyenler şunu da düşünsünler; ya kanal onların üstünden geçerse. Tam da üstüne basabilir” dedi.



Başbakan Erdoğan’ın açıkladığı çılgın projeye ilişkin ipuçları arayan gazeteciler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a odaklandı. Gazetecilerin yoğun ilgisi üzerine soruları yanıtlayan Topbaş, “Çanakkale ve Silivri’deki emlakçıların telefonlarının kilitlendiğiyle ilgili bilgi aldık. Spekülasyonlar başladı. Bunların önüne nasıl geçeceksiniz?” sorusuna dünyanın herhangi bir yerinde ciddi bir yatırım gündeme geldiği zaman hemen onun etrafından birtakım cazibe merkezlerinin oluşabildiğini söyledi. Topbaş özetle şunları söyledi:



“Projenin yeri kısmen belli olmasına rağmen, Sayın Başbakanımız bir önceki gece saat 01.30’a kadar beraber yaptığımız çalışma sonucunda bu detayların açıklanmamasını, çalışmaların biraz daha yürütülmesini ve üzerinde durulmasını istediği için basit bir simülasyon gösterildi. İstenseydi, çok daha cazip bir simülasyon ortaya konulabilirdi.”





‘Yer alan iyi düşünsün’



“O arazide yer almak isteyenler şunu da düşünsünler; Ya kanal onların üstünden geçerse? Tam da üstüne basabilir. Çünkü net nokta verilmedi. Tarım alanlarına, havzalara ve ormanlara özellikle hassasiyet gösteriliyor. Bunu sadece bir kanal olarak değerlendirmemek lazım. Buna yakın bir havalimanı, ciddi anlamda Marmara’da lojistik merkez olabilecek şekilde bir liman düşüncesi var.”





‘İsteyen otobandan geçer’



“Kanal ücretli hale geldiğinde insanlar zorla oradan geçirilemez. İsteyen normal yollardan, isteyen de çok daha cazip ve hızlı otoban niteliğindeki kanaldan geçebilecek. Bugüne kadar bu projeyi birçok insan düşünmüş olabilir, tarihte de var. Ama hayata geçirmek farklı bir şey.”





Düşünmek başka yapmak başka



Belediye Başkanı Topbaş, Kanal İstanbul Projesi’ne sahip çıkanlar olabileceğini belirterek, “Düşünmek başka hayata geçirmek başka şeydir” dedi.