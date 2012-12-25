Topbaş: New York itfaiyesi ile yarışırız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, son zamanlarda art arda yaşanan yangınları değerlendirdi. Topbaş, İstanbul iftaiyesiyle ilgili, "New York itfaiyesi ile yarışırız" ifadesini kullandı.

İstanbul'un kongre turizminde dünya birinciliğine yükselmesi dolayısıyla İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Murat Yalçıntaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş'a özel ödül verdi.

Topbaş, törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'İtfaiye olarak sürekli çalışma içerisindeyiz'

Topbaş, bir gazetecinin, "Kapalıçarşı’daki yangında kasıt olduğu söyleniyor, bu konuda ne söyleyeceksiniz?" sorusuna "Bazı iddialar var. Hem Milli Eğitim binamız hem Kapalıçarşı kentimizin önemli yapılarından bazıları. Bu yapılardaki çalışmalara çok dikkat edilmeli, aynı zamanda güvenlik açısından da. İtfaiye olarak sürekli çalışma içerisindeyiz" yanıtını verdi.

Topbaş, "Milli Eğitim Müdürlüğü binasının söndürülmesinde itfaiyenin yeterli olmadığı söyleniyor, bu konuda ne söyleyeceksiniz?" sorusuna ise şu şekilde karşılık verdi:

'İtfaiyemiz, New York itfaiyesi ile yarışacak bir donanıma sahip'

"Sabahın çok erken saatinde başlayan bir yangın. Sebepleri araştırılıyor. Önemli bir eser, İstanbul için. İstanbul itfaiyesi olarak New York itfaiyesi ile yarışacak bir ekipmana ve donanıma sahibiz.

İstanbul’da her gün 200’ün üzerinde yangın oluyor ve her birine çok kısa sürede yetişmekteyiz. İtfaiye sadece yangın değil, trafik kazalarında da etkin bir rol oynuyor. En büyük yatırım alanlarımızdan bir tanesi de itfaiyedir. Yeterli olmaması söz konusu değil. Başarılı bir çalışma vardır.

Başka nedenler varsa onlar araştırılıyor. Daha sonra itfaiyenin raporu çıkarılacaktır. Fulya’da çıkan bir yangında çok kısa sürede çok etkin bir mücadele yaparak, başarıya ulaşmış bir itfaiyeden bahsediyoruz. İlk defa Türkiye’de bir gökdelende çıkan yangına müdahalede başarılı bir sınav vermiştir. Onun için ’yeterli değildir’ diye bir ifadeyi doğru bulmuyorum."