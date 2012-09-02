Topbaş: Jetona yönelme olmasın diye zam yaptık

Ulaşım zammıyla ilgili eleştirilere yanıt veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, “Jetona yönelme olmasın diye yaptığımız bir çalışma” dedi. Topbaş, öğrenciler için düzenleme yapabileceklerini de belirtti.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, ulaşım zammı ile ilgili eleştirileri yanıtladı.

“Yüzde 50 zammın tek jeton olarak bahsedilen uygulamalarla ilgili olduğunu” söyleyen Kadir Topbaş, "Jetona yönelme olmasın, elektronik kart kullanılsın diye yapılan bir çalışma" dedi.

Topbaş, elektronik bilette zammın yüzde 9,5 olduğunu belirtti.

Ulaşım zammı konusunda öğrencilerle ilgili yeni bir düzenlemenin yapılabileceğine dikkat çeken Topbaş, “Onları rahatlatacak tedbirler alabilir miyiz diye arkadaşlarımıza söyledik” dedi.

Kadir Topbaş, yarın uygulanmaya başlanacak “otobüs yolu” ile ilgili ise “Türkiye’de ilk defa yaptığımız bir uygulama. İstanbul’da biz yolu bariyerlerle ayırmıyoruz. Eski rahatlık var. Ancak 07.00-10.00 ve 16.00 - 20.00 saatleri arasında buralardan sadece otobüsler geçebilecek. Bu da toplu taşımayı özendirmek adına bir çalışma" dedi.

Başkan Topbaş, Maslak'ta bir inşaat denetlemesi sırasında kaza geçiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Adem Baştürk’ün sağlık durumunun ise iyi olduğunu söyledi.