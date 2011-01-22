-TOPBAŞ: İMAR HAKLARI TRANSFERİNE ÇALIŞIYORUZ İSTANBUL (A.A) - 22.01.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, ''deprem dönüşüm'' projesi kapsamında, imar hakları transferi konusunda çalıştıklarını belirterek, ''Örneğin buradaki 2 katınızdan vazgeçerseniz bir başka yerde bu 2 katı yapma imkanınız olacak'' dedi. Yapımına devam edilen Esenler Bölge Parkı'nda incelemelerde bulunan Topbaş, daha önce tinercilerin gezdiği, yaşadığı alanın halka kazandırıldığını söyledi. Göreve geldikleri süre içinde İstanbul'a 18 milyon metrekare aktif yeşil alanın kazandırıldığını ifade eden Topbaş, şöyle devam etti: ''Aktif yeşil alan, halkın fiilen kullandığı alan anlamına geliyor. 30 milyon metrekare aktif yeşil alanı 48 milyon metrekarenin üzerine çıkarttık. Bu müthiş bir olaydır. Ayrıca milyonlarca ağaç diktik. Çevre düzenlemeleri yaptık. İstanbul'un çehresi değişti. Bunu cümle alem söylüyor. Atmosferi değişti, iklimi değişti, her şeyi değişti. İstanbul'da ekolojik hayat yeniden oluşmaya başladı. Dün Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu ile görüştük. İstanbul'a 2011 yılında 1 milyon 2 bin 11 ağaç dikmeyi programa aldık.'' İncelemelerin ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Topbaş, bir gazetecinin ''Taksim'de birkaç gündür tartışılan bir cihaz var. Gece ışıkları yakılıyor. Gündüzleri de orada duruyor. Bu cihaz Taksim'den kaldırılacak mı?'' şeklindeki sorusu üzerine, Beyoğlu Güzelleştirme Derneğinin bir talebi olduğunu, bu cihazı geçici olarak oraya koymak istediklerini kaydetti. Cihazı görmediğini ifade eden Topbaş, ''Dernek başkanı 'Geçici bir süre için' dedi. Zaten Taksim'de böyle bir cihazın kalıcı bir şekilde durması mümkün değil' dedi. -İMAR HAKLARI TRANSFERİ- Bir gazetecinin, ''Bugün gazetelerde imar hakları transferi konusunda haberler vardı. Bunun detayı nedir?'' diye sorması üzerine Topbaş, İstanbul'un deprem riski taşıdığını, bununla ilgili İstanbul'da ''deprem dönüşüm'' çalışmaları başlattıklarını söyledi. Bu ay belediye meclisinden Fikirtepe ve Cendere Vadisi ile ilgili çalışmanın geçtiğini anlatan Topbaş, şöyle konuştu: ''Sırada Esenler, Okmeydanı, Beyoğlu, Bakırköy, Küçükçekmece ve diğer ilçelerimiz var. Burada mevcut yapılara imar hakları vererek, hatta birleştikleri zaman parsellerini, arsalarını büyüttükleri zaman daha büyük yapılar yapma imkanı getiren bir anlayış söz konusu. Fikirtepe'de bunu yaptık ve gayet memnun oldukları yönünde haberler gelmeye başladı. İnanıyorum ki yakın bir tarihte çok ciddi bir dönüşüm başlayacak. Esenler'de belediye başkanının yaptığı çalışmaya göre, bazı bölgelerde beklentiler olduğu ortaya çıktı. Bazı bölgeler var ki, bizim oralarda çok ciddi yoğunluk verme imkanımız yok. Yani kendi kaynağını oluşturmak adına imar artışları verme imkanımız yok.'' Bu konuda iki yola başvuracaklarını aktaran Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Mevcut yapılardaki düzenlemeler zaten orada bir ekonomik değer artışı sağlayacak. Yani yoğunluk artmaması, hatta yapı yoğunluğu azalması sebebiyle orada kalan konutların değerleri belki daha fazla olacak. Buralardaki yapıların fazlalıkları için bir teklif daha getireceğiz. Onun üstünde çalışıyoruz. Belki bir yasa düzenlemesi de gerekebilir. İmar hakları transferi konusunda çalışıyoruz. Yani buradaki fazlalık bölümlerin haklarını, bir başka yerde kullanma gibi. Örneğin buradaki 2 katınızdan vazgeçerseniz bir başka yerde bu 2 katı yapma imkanınız olacak. İmar hakkı transferi diye yeni bir düşüncemiz ortaya çıktı. Birtakım imkanlar, fırsatlar verirseniz kendi içinde dönüşüm başlar.''