Top mermisine vatandaş testi!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Suriye sınırına yakın bir noktada patlamamış top mermisi bulundu. Bazı vatandaşların mermiyi incelediği görüldü.
Reyhanlı ilçesinin Oğulpınar köyünde çocuklar, sınır yakınlarındaki bir merada koyun otlatırken bir mermi buldu.
Çocuklar patlamamış top mermisini evlerine götürürken, bazı vatandaşların da mermiyi elleriyle inceledikleri dikkat çekti.
Köylülerin ihbarı ile köye giden jandarma ekipleri, güvenlik önlemi aldıktan sonra top mermisini inceledi.
Jandarma ekipleri, Suriye'den atıldığı düşünülen mermiyi imha etmek üzere götürdü.