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Kültür-Sanat

'Top Gun 2' geliyor

Tom Cruise: Filmin çekimlerine gelecek yıl başlanacak

24 Mayıs 2017 18:14

Tom Cruise, 1986'da Kelly McGillis ile baş rolünü paylaştığı "Top Gun"ın devam filminin geleceğini açıkladı. Bir televizyon programına konuk olan Cruise, "Top Gun 2 mi geliyor?" sorusunu,  "Evet, dedikodular doğru" diye yanıtladı. Cruise, filmin çekimlerinin gelecek yıl başlamasının planlandığını ifade etti. 

Filmde Maverick karakterini canlandıran Cruise, 2015 yılında verdiği bir röportajda, yeniden Top Gun’ı çekmenin “eğlenceli” olabileceğini söylemişti. Filmin yapımcısı Jerry Bruckheimer de üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.

İlk filmin yönetmeni Tony Scott’un 2012’de hayatını kaybetmesinin ardından devam filmini kimin yöneteceği merak konusu.

 

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