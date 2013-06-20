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Kültür-Sanat

Aktör James Gandolfini hayatını kaybetti

Sopranos dizinin ana karakteri Tony Soprano'yu canlandıran ünlü aktör James Gandolfini hayatını kaybetti

20 Haziran 2013 12:39

Sopranos dizinde Tony Soprano karakterini canlandırmış olan 51 yaşındaki James Gandolfini geçtiğimiz çarşamba günü 59'uncu Taormina Film Festivaline gitmek için yola çıktı. Ünlü aktör bu sırada kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti.

Menejerleri Nancy Sanders ve Mark Armstrong "Yüreklerimiz sarılmış durumda, onu çok özleyeceğiz" diye konuştu.

1961 yılında doğan New Jersey'de katolic bir İtalyan aileden gelen Gandolfini, oyunculuk kariyerine başlamadan önce barmen ve koruma olarak çalıştı. Bir dönem bir gece kulübü işlettiği de bilinen Gandolfini daha sonra oyunculuğa merak sardı.

Birkaç Broadway gösterisinde küçük rollerle başlayan Gandolfini, asıl başarısını 1993'te bir gerilim filmi olan "True Romance" ile yakaladı.

Gandolfini'nin eşi Deborah Lin, küçük kızları Liliana ve daha önceki eşi Marcy Wudarski'den olan oğlu Michael, Gandolfini'yi son sahnesine şahit oldular.

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