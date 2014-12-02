Tolunay Kafkas: Ülkeden de, ülkemin insanından da umudumu kestim

Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Karabükspor teknik direktörü Tolunay Kafkas, 'Kimse futbolun gelişmesi ve ilerlemesi için bir şey yapmıyor. Ülkeden de ülkemin insanından da umudumu kestim' dedi.

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, 2-1 kaybettikleri Beşiktaş maçına ilişkin, ilk devre savunma anlamında iyi olduklarını ve hiç pozisyon vermediklerini söyledi.



Eskişehirspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'ın, "Benim Türk futbolundan ümidim kopuyor" sözleri hatırlatılan Kafkas, şöyle devam etti: "Ben ülkeden de ülkemin insanından da umudumu kestim. Çok net ve daha büyük bir şey söylüyorum: Ülkeden de ülkemin insanından da umudumu kestim. Çünkü hiç kimse futbolun gelişmesi ve ilerlemesi için bir şey yapmıyor. Kendi çıkarları ve menfaatleri için çalışıyor. Türkiye'de insanların kişiliğine, doğruluğuna, dürüstlüğüne saygı gösterilmiyor. Parasına ve gücüne gösteriliyor. Güç kimdeyse... Bu ülke bu durumda. Genel söylüyorum."

'İnsanlar başka tarafa gitmeye başladı'

İnsanların kendi çıkar ve menfaatlerini bırakıp doğru işler yaparlarsa yanlışı savunamazlarsa bu ülkenin futbolunun düzeleceğini aktaran Kafkas, "Biz hep yanlışın peşindeyiz. Ben bugün aslında başka duygularla buraya geldim ama başka şeyler söylüyorum. Bu kulüp bu durumdaysa bunun sorumlusu benim. Ben beceremedim. Bunu erkekçe de söylüyorum. Bir şeyleri düzeltmek istiyorsak radikal kararlar almak lazım. Bu düzen ve sistem, radikal kararlar alacak düzen değil. Bence Ertuğrul daha hafif konuşmuş. İnsanlar gerçekten başka tarafa gitmeye başladı. Bütün namuslu insanlar kaçmaya başladı. Gelecek nesillere temiz, doğru, dürüst bir şeyler bırakmak lazım" ifadesine yer verdi.

Hakemlerin hatalarının sorulması üzerine Kafkas, "Genelde sorun hakemin hata yapıp yapmaması değil. Burada niyet önemli. Bu niyeti de biz okuyabiliyoruz. 30 yıldır bu işin içindeyim. Bu niyeti gördükten sonra penaltı olur olmaz, ofsayt olur olmaz, bunlar önemli değil. Niyet önemli" dedi.