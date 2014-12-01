Kartal, Demba Ba ile zirveye uçtu

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Kardemir Karabükspor ve Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Beşiktaş ilk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın 53. dakikasında Demba Ba'nın golüyle 1-0 öne geçti.



55. dakikada sahneye bir kez daha Senegalli yıldız Demba Ba çıktı ve skoru 2-0'a taşıdı.

83. dakikada evsahibi ekip Karabükspor, Musa Çağıran'ın golüyle farkı bire indirdi.

Karşılaşma 2-1 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile biterken, siyah-beyazlılar, 11. haftayı lider bitirdi.

Maçın ayrıntıları

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Mustafa Kamil Abitoğlu, Nihat Mızrak, Serdar Diyadin, Deniz Çoban (4. Hakem)

Beşiktaş: Cenk G., Serdar, Pedro, Ersan, İsmail, Veli, Atiba, Kerim, Sosa, Gökhan, Demba Ba

Kardemir Karabükspor: Waterman, Mabiala, Tanju, Emre G., Erdem, Yiğit, Hakan, Traore, Akpala, Viola, Onur A.



Sarı kartlar: Yiğit (Dk.22), Traore (Dk.35), Kerim (Dk.39)

Ayrıntılar geliyor...