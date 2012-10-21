Tonlarca pamuk kül oldu

Şanlıurfa'da, Organize Sanayi Bölgesi'nde tonlarca pamuğun bulunduğu çırçır fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tüm depoları saran yangın yaklaşık 2 saatlik bir süre içinde söndürülebildi.

Mehmet Beşaltı adlı vatandaşa ait olan fabrikadaki yangın akşam saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine fabrikaya Şanlıurfa’dan ve Suruç ilçesinden gelen çok sayıda itfaiye ekibi ve iş makinesinin müdahalesi ile 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Söz konusu yangında, fabrika depolarında bulunan tonlarca pamuk kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin soruşturma sürdürülüyor.