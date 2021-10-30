Tongo'da pandeminin başından bu yana ilk kez Koronavirüs vakası görüldü

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Pasifik Okyanusu'ndaki 172 adadan oluşan Tonga Krallığı'nda pandeminin başından bu yana ilk kez bir Koronavirüs vakası görüldü.

Enfeksiyonun Yeni Zelanda'dan Tongo'ya dönen, iki doz aşı olmuş bir kişide görüldüğü belirtildi. Bu kişinin uçuşunda aralarında Olimpiyatlar'dan bu yana ülkesine dönemeyen atletler de bulunan 215 kişi olduğu bildirildi.

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, bahsi geçen kişinin uçuştan önce testinin negatif çıktığını belirtti.

Başbakan Pohiva Tu'i'oneto, ana adanın gelecek hafta itibariyle kapanmaya gidebileceğini ifade etti.

Tonga nüfusunun sadece üçte biri aşılansa da, yetkililer AFP'ye aşılanma merkezlerine binlerce kişinin gelmeye başladığını ifade etti.

100 bin nüfuslu ada ülkesi Koronavirüs vakası bildirmeyen son ülkelerden biriydi.