Ton balığına servet ödedi



Tokyo'daki Tsukiji balık pazarında düzenlenen açık artırmada "Sushi-Zanmai" isimli restoran zincirinin sahibi Kiyoshi Kimura en iyi fiyatı verdi. Kiyoshi Kimura, geleneksel yeni yıl açık artırmasında 2012 yılından bu yana en iyi fiyatı veriyor.

2013'te 1,2 milyon euro ödedi

Kimura, her yıl açık artırmada en iyi mavi yüzgeçli ton balığını (Thunnus thynnus) elde etmeye çalışıyor. Kiyoshi Kimura geçen yıl 180 kiloluk bir ton balığına 31 bin euro ödemişti. 2013 yılında Hong Kong'lu bir restoran sahibiyle kıyasıya çekişen Kimura, 1,2 milyon euro ile açık artırmanın galibi olmuştu.

Mavi yüzgeçli ton balığı yok oluyor

Bu yıl çekişmenin yaşandığı dev ton balığı Japonya'nın kuzeyindeki Oma kentinin açıklarında yakalandı. Mavi yüzgeçli ton balığı, başta Pasifik olmak üzere tehdit altında türler arasında sayılıyor.

ABD merkezli çevre örgütü "The Pew Charitable Trusts" bünyesinde bulunan "Ton Balığını Koruma" (Global Tuna Conservation) grubundan Amanda Nickson, açık artırmayla bağlantılı olarak uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. Nickson, "Japon hükümetine yok olan türün korunması için gereken adımları atması için baskı yapılmalı" dedi.

Tokyo'daki Tsukiji, dünyanın en büyük balık pazarları arasında yer alıyor. Tokyo'yu ziyaret eden turistlerin gözde mekânlarından pazarda 80 yıldan bu yana yılbaşlarında geleneksel olarak açık artırma yapılıyor.

Japonlar balığı çiğ tüketiyor

Dünya genelinde avlanan ton balığının dörtte üçünü tüketen Japonlar, balığı genellikle çiğ yemeyi tercih ediyor. Suşi'de çiğ balık sirkeli pirinç ile karıştırılır, sarılır ya da çevrilir. Sashimi'de ise çok ince dilimlenen çiğ balık özel soslarla servis edilir.