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Kültür-Sanat

Tomris İncer'in son filmi 'Zer'den fragman geldi

Filmde Fusün Demirel, Levent Özdilek gibi isimler de yer alıyor

17 Mart 2017 15:57

Yönetmen Kazım Öz yeni filmi Zer'in fragmanını yayınladı. 21 Nisan'da gösterime girecek film İstanbul Film Festivali'nde ulusal ve uluslararası yarışmalarda yer alacak. 

Fusün Demirel, Levent Özdilek, Güler Ökten, müzisyen Ahmet Aslan, Bülent Çolak ve çok sayıda yerel oyuncunun yer aldığı filmde, iki yıl önce vefat eden Tomris İncer’in de sahneleri bulunuyor.
Tomris İncer 5 Ekim 2015'te hayatını kaybetmişti.

Eski bir Dersim şarkısının peşinde babaannesi Zarife’nin yanına gelen Jan’ın bu şarkıyı aramasıyla karşısına çıkan görkemli bir coğrafya, özgün bir kültür, renkli karakterler ve bir katliamın izlerini anlatan filmde Jan’ı Nik Xelilaj oynuyor.

Bahoz filmiyle adını duyuran Kazım Öz'ün son filmi Zer, 5-15 Nisan tarihleri arasında sürecek İstanbul Film Festivali'nin Ulusal ve Uluslararası Yarışmalarında da yarışacak filmler arasında. 

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