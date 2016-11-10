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Yaşam

Tombili’nin çalınan heykeli geri getirildi

Heykel, 8 Kasım'da çalınmıştı

10 Kasım 2016 18:08

Kadıköy’ün simgelerinden, geçtiğimiz yaz hayatını kaybeden kedi Tombili’nin 8 Kasım günü çalınan heykeli, bu sabah yerine tekrar yerleştirilmiş halde bulundu. “Anadolu Kedisi” adlı sosyal paylaşım grubu, 2 saat önce yaptığı paylaşımda sabah saatlerinde Tombili’nin heykelinin görüntüsünü paylaştı.

Tombili’nin heykeli, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde açılmıştı. Heykel, 8 Kasım'da ise çalınmıştı.

Kirmizitilki.com’un haberine göre, heykel sanatçısı Seval Şahin’in yaptığı ve Tombili’nin anısına hep oturduğu köşelerden birine yerleştirilmiş heykelin zarar görmeden yerine geri konulmuş olması, hayvanseverleri sevindirdi.

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