Tombili’nin çalınan heykeli geri getirildi

Kadıköy’ün simgelerinden, geçtiğimiz yaz hayatını kaybeden kedi Tombili’nin 8 Kasım günü çalınan heykeli, bu sabah yerine tekrar yerleştirilmiş halde bulundu. “Anadolu Kedisi” adlı sosyal paylaşım grubu, 2 saat önce yaptığı paylaşımda sabah saatlerinde Tombili’nin heykelinin görüntüsünü paylaştı.

Tombili’nin heykeli, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde açılmıştı. Heykel, 8 Kasım'da ise çalınmıştı.

Kirmizitilki.com’un haberine göre, heykel sanatçısı Seval Şahin’in yaptığı ve Tombili’nin anısına hep oturduğu köşelerden birine yerleştirilmiş heykelin zarar görmeden yerine geri konulmuş olması, hayvanseverleri sevindirdi.