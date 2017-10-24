Tomarza Milli Eğitim Müdürü'nden 24 yıl önce öğretmenlik yaptığı okula ziyaret

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, Tomarza ilçesine Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Mehmet Kurt, yıllar sonra ilk öğretmenlik görevi yaptığı Toklar İlkokulu\'nda incelemelerde bulundu.

Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Kurt, Tomarza genelinde inceleme ve ziyaretlerini sürdürürken 1993 yılında ilk görev yaptığı Toklar Köyü Toklar İlkokulu\'nu ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti. Yaklaşık 24 yıl sonra ilk görev yaptığı okula İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak ziyaret etmesinin kendisini duygulandırdığını belirten Kurt, \"Tomarza ilçesi öğretmenlik hayatımda benim için ayrı bir öneme sahiptir. Öğretmenliğimde Toklar, Şıhbarak ve Tomarza İmam Hatip Lisesi\'nde daha önceden görev alıp çalışmıştım. Öğretmenliğimin ilk yıllarında öğrencilerim olan kişiler şu anda aynı okulda çocuklarını okutuyorlar. Bu da apayrı güzel bir duygu\" dedi.

Kurt şöyle devam etti:

\"Benim öğretmen olarak görev yaptığım o dönem birleştirilmiş Toklar İlköğretim Okulu\'nda 86 öğrencim vardı. Okulumuzun şimdi 11 öğrencisinin olmasını köylerden şehre göçün bir yansıması olarak izah edebiliriz. Öğrenci velilerimiz 24 yıl aradan sonra ilçe milli eğitim müdürü olarak tekrar Tomarza’da görevde olmamdan dolayı beni tebrik ettiler. Biz devlet memuruyuz. Yurdumuzun her tarafı bizim için kutsaldır. Bu tür tesadüfler zaman zaman görülebiliyor. Benim içinde ayrı bir duygu. Tomarza’da yıllar sonra bu tür bir nostalji yaşadığım için çok mutluyum.\"



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