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Yaşam

Tom Hardy, Koronavirüs günlerinde çocuklar için masal okuyacak

Hardy'nin masalları BBC'nin çocuk kanalında yayınlanacak

15 Nisan 2020 12:48

T24 Dış haberler

Ünlü oyuncu Tom Hardy, Koronavirüs günlerinde eve kapanan çocuklar için bir televizyon kanalında masal okumaya başlayacak. 

Tom Hardy, BBC'nin çocuk kanalı Cbeebies'de "Uyku Öncesi Masalları" isimli program 27 Nisan'da başlayacak. Programda, Inception, Peaky Blinders, The Revenant gibi yapımlarda rol alan Tom Hardy'nin çocuklara okuduğu masallar yayınlanacak.

Tom Hardy, okumaları kendi evinin bahçesinde köpeği Blue yanındayken yapacak. 

Pek çok sosyal medya kullanıcısı beğenilen aktörün uyku öncesi seslendireceği masalları yalnızca çocuklarının değil, kendilerinin de merakla bekleyeceğini yazdı. 

 
 

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