Tom Hanks ve Rita Wilson, Yunanistan vatandaşı oldu

Oyuncu Tom Hanks eşi oyuncu Rita Wilson ile birlikte Yunanistan vatandaşı oldu. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Tom Hanks ve eşi Reta Wilson’u Ege’deki Antiparos adasında ziyaret ederek çifte pasaportlarını ve vatandaşlık belgelerini verdi.

Antiparos adasındaki yazlıklarında bulunan 64 yaşındaki Tom Hanks ve 63 yaşındaki Rita Wilson' u eşi Mareva Kyriakos ile birlikte ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis , ünlü yıldız ve eşinin pasaportları ile vatandaşlık evraklarını kendilerine verdi.

Kyriakos, Hanks ve Wilson ile çekilen fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından paylaştı.