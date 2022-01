Tom Hanks, rol aldığı en iyi üç filmi açıkladı

Oscar ödüllü oyuncu Tom Hanks, şimdiye kadar yer aldığı filmler arasından en iyi üçünü açıkladı.

Ünlü oyuncu, katıldığı The Bill Simmons Podcast’inde rol aldığı filmler arasından en favorilerini açıkladı. Hanks, favori oluştururken farklı bir kritere sahip olduğunu da belirtti.

65 yaşındaki oyuncu, 2012 yapımı Bulut Atlası’nı en iyi filmlerinden biri olarak adlandırdı. Filmin bir umut ve bir rüya üzerine çekildiğini söyledi. Vizyona girdikten sonra film, karışık eleştiriler alarak da dikkat çekti.

Hanks’in bir başka favorisi de 1992 klasiği olan Kızlar Sahada (A League of Their Own).

Hanks, Cast Away’i üçüncü favori filmi olarak seçti ve şunları söyledi: “Bu filmi çekerken cesur maceralar yaşadık.”

2000 yapımı filmde Hanks, uçak kazası sonucunda bir adada mahsur kalır. Filmde kullanılan ve Hanks’in karakterinin Wilson adını verdiği voleybol topu, kısa süre önce açık artırmada 230.000 pundluk rekor fiyata satıldı.