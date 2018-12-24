Tom Hanks restorandaki herkese yemek ısmarladı

Hollywood'un ünlü aktörü Tom Hanks, eşiyle birlikte gittiği fast food restoranında bulunan herkese yemek ısmarladı, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Sosyal medya paylaşımlarında herkes, Hanks’ten övgüyle söz etti.

62 yaşındaki ABD’li yıldız, dün eşi Rita Wilson ile birlikte California'nın Fontana bölgesindeki In-N-Out Burger isimli fast food restoranına gitti.

Ünlü oyuncu, restorandaki herkese öğle yemeği ısmarladı. Sonrasında hayranlarıyla fotoğraf çektirip imza dağıttı. Hanks hayranları, sürpriz karşılaşmanın fotoğraflarını ve videolarını sosyal medyada paylaştı.

Hanks ile sosyal medya paylaşımlarında, “Hayatımda gördüğüm en harika adam”, “Herkesle fotoğraf çektirip ‘Mutlu Noeller’ diyor, ne hoş insan” gibi yorumlar yapıldı. Hanks ayrıca fast food dükkanı çalışanlarıyla da selfie çektirdi.