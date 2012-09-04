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Tom Cruise’a görücü usulü sevgili

Scientology tarikatı, Katie Holmes ile evlenmeden önce, Tom Cruise’a görücü usülü sevgili bulmuş

04 Eylül 2012 13:47

Amerikan Vanity Fair dergisinin Katie Holmes’u kapak yaptığı ekim sayısındaki özel haberinde, Scientology tarikatı lideri David Miscavige’ın eşi Shelly’nin, 2004’te, daha önce iki kez evlenen, İspanyol aktris Penelope Cruz’dan yeni ayrılan Tom Cruise’a uygun sevgili bulma görevini üstlendiği yer aldı.

Bu arama sonucu Cruis’a uygun sevgili olarak, İran asıllı İngiliz aktris Nazanin Boniadi seçildi.

Hürriyet gazeteside yer alan habere göre görüşmede kişisel sırlarından cinsel hayatına dair tüm detaylara kadar her bilgi sorulan güzel aktris, Cruise ile tanıştırılana kadar tarikat tarafından sıkı bir eğitimden geçirildi.

Genç aktrisle Tom Cruise bir geceyi de beraber geçirmiş, ancak birlikte olmamışlar. İddiaya göre Boniadi, bir Scientology yetkilisine “saygısızlık” edince Tom Cruise ipleri koparmış.

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