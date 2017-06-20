Tolstoy için mevlit okutulacak

Dr. Arif Arslan, “Hz. Muhammed” ile ilgili risalelerini Türkçe’ye çevirdiği Lev Tolstoy için ölüm yıl dönümü olan 20 Kasım’da Mevlit okutacaklarını söyledi.

Ünlü Rus yazarın anlamak için yazdıklarını okumanın yeteceğini belirten Arslan, “Müslüman’ın arkasından hayırlı işler yapmak bizim sorumluluğumuz” dedi.

Diriliş Postası'nın haberine göre, Lev Tolstoy’un ölümünden bir yıl önce Hz. Muhammed’in hadislerini derlediği risalesini 2005’te Türkçe’ye çeviren yazar Dr. Arif Arslan, ünlü Rus yazarın Müslüman olarak vefat ettiği iddiasını bir kez daha seslendirirken, 20 Kasım’da Tolstoy için Mevlit okutacaklarını söyledi. Tolstoy için 2011 yılında “Beni Bir Müslüman Olarak Kabul Edin” ve 2012 yılında da “Müslüman Tolstoy” kitaplarını kaleme alan Arslan, kendisine Rusya’dan konuyu araştırması için teklif de geldiğini ancak öldürülme korkusundan dolayı talebi reddettiğini de ifade etti.

"Rusya'da öldürülmekten korktum"

Tolstoy’un Müslüman olabileceği iddialarını ilk olarak Azerbaycan’da yaşadığı dönemde akademisyen arkadaşlarından duyduğunu dile getiren Arslan, “Bunu ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Tolstoy’un Peygamber Efendimiz (sav) hakkındaki yazılarını benimle paylaştılar. Kayıp risaleleri okuduğumda risalenin Türkçe’ye çevrilmesi gerektiğini düşünerek çalışmalara başladım. 2005 yılında kitap ilk basıldığında sadece Türkiye’de değil Rusya’da da yoğun ilgi gördü. Düşünsenize Rusya’nın en önemli yazarlarından Tolstoy’un Müslüman olduğunu destekleyen yazıları var ve yıllarca kendi ülkeleri tarafından gizlenmiş. ‘Neden gizlesinler’ diyenler olabilir. Tabii ki ülkesinde kanaat önderi sayılan bir yazarın Müslüman olduğunu söylemesi ve bu konuda düşüncelerini paylaşan kitaplar yazması, Ortodoks dünyasında ağır travmalara yol açar. Bu nedenle kitabın basılmasına uzun yıllar izin verilmiyor. Kitabım çıktığında Rusya’dan birçok kez telefon alarak davet edildim. Araştırma yapabileceğim ve konunun daha derinine inebileceğim ifade edildi ancak bu konuda Ruslar’a güvenmiyorum. Konunun detaylı araştırılması sonucunda ortaya çıkacak bilgiler bazı kişileri rahatsız edebilir. Bu yüzden öldürülme korkusuyla gelen talepleri reddettim” dedi.

Rus yazar risalede neler anlatıyor?

Tolstoy’un yaşamının son dönemlerini din, toplum, ahlâk, sanat konularındaki görüşlerine ayırdığını dile getiren Dr. Arslan “1908 yılında Hindistanlı âlim Abdullah El Sühreverdi’nin ‘Hz. Muhammed’in Hadisleri’ kitabını okuduğunda ise bu kitaptan çok etkilendiği söyleniyor. Hz. Muhammed’in din ve ahlak üzerine hadisleri, Tolstoy’un din anlayışına yeni kazanımlar getiriyor. Tolstoy bunun üzerine Hz. Muhammed’in (sav) hadislerinin yanı sıra İslam dinine yönelik hayranlığını dile getirdiği fikirlerine de yer verdiği bir kitap derlemeye karar veriyor. Kitapta en dikkat çeken bölüm Tolstoy ile Yelena Vekilova ile isimli bir kadın arasındaki mektuplaşma. Vekilova iki oğlunun İslam’a meylettiğini belirtiyor ve Hıristiyan bir Rus olarak ne yapması gerektiğini Tolstoy’a danışıyor. Tolstoy ise kadına ‘İslamiyet’e, Hıristiyan dininden daha fazla önem vermelerine, ben bütün kalbimle katılıyorum. Bunu söylemek ne kadar tuhaf olsa da benim için Muhammed’e inanmak, haça tapmaktan mukayese edilmeyecek kadar üstündür’ şeklinde çarpıcı bir yanıt veriyor. Yapılan araştırmalara göre dönemin Rus aydınları, Tolstoy’u ilahi bir kuvvete sahip görüyor ve onun İslamiyet’i kabul etmesinin Rus toplumu içinde İslam’a dair güçlü bir akım başlatabileceğini düşünüyorlar” şeklinde konuştu.

"Bunu yaymak vazifemizdir"

Öte yandan Tolstoy öldüğünde mezarının başına, Hıristiyanlığın sembolü olan Haç’ın konulmayışı da kendi dininden aforoz edilip Müslüman olduğu tezine bir başka delil olarak gösteriliyor. Ayrıca Tolstoy’un “Muhammed (sav) her zaman Evanjelizm’in (Hiristiyanlığı kastediyor) üstüne çıkıyor. O insanı Allah saymıyor ve kendini de Allah ile bir tutmuyor. Müslümanların Allah’tan başka ilahı yoktur ve Muhammed O’nun peygamberidir. Burada hiçbir muamma ve sır yoktur” şeklindeki sözleri de biliniyor. Yazar Arslan’a göre tüm bunlar, Tolstoy’un Müslüman olarak hayata gözlerini yumduğunun açık delilleri. Bundan hiçbir şüphesinin bulunmadığını belirten Arslan, “Tolstoy için inşallah mevlit okutacağız. Müslüman olarak ölen bir yazarın arkasından hayırlı işler yapmak bizim için sorumluluklarımız arasında. Tolstoy gibi dünyaya kendisini yazdıklarıyla kabul ettirmiş bir yazarın Müslüman olduğunu kamu ile paylaşmak ve yaymak asli vazifemizdir. Konunun şehir efsanesi olduğunu düşünenler kitabı okuyup, yazdıklarına bakabilirler. Tolstoy 20 Kasım 1910’da hayatını kaybetti. Biz de ölüm yıl dönümünde mevlit okutmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Seçtiği hadisler “adalet” temalı

Tolstoy kitabında en çok adalet konusunu içeren hadislere yer vermiş. Bunun yanında Allah inancı, fakirlik, eşitlik, ölüm ve iyi insan olma temalı hadisler de risalede yer alıyor. Tolstoy’un seçtiği hadislerden bazıları şu şekilde: “Sizden biriniz, kendisi için arzu edip istediği şeyi, din kardeşi için de arzu edip istemedikçe, gerçek anlamda iman etmiş olmaz”, “Ölüm bir köprüdür, dostu dosta kavuşturur”, “İşçinin hakkını alnının teri kurumadan veriniz.”, “Hakikat insanlar için ne kadar acı olsa da, hakikati söyleyin”, “Hiç kimse öfkesini yutmaktan daha güzel bir içki içmemiştir.”