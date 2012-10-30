Tolkien'in 'Bitmemiş Öyküler'i ilk kez Türkçe'ye çevrildi

J.R.R. Tolkien’in Bitmemiş Öyküler'i ilk defa Türkçe olarak okuyucusuyla buluşuyor. Yüzüklerin Efendisi, Silmarillion ve Hobbit okurlarının dikkatini çekecek 'Bitmemiş Öyküler', J.R.R. Tolkien’in yaşarken tamamlayamadığı ama oğlu Christopher Tolkien’in kendi notlarıyla sunduğu bir eser.

Bitmemiş Öyküler, Orta-Dünya’nın Birinci Çağı ile Yüzük Savaşı’nın sona erişi arasındaki zamana ait öyküleri kapsıyor. Çöküşü öncesindeki uzun çağlardan Númenor hakkında günümüze kalabilen tek öykünün yanı sıra, Palantíri ve Amroth Efsanesi de yine Bitmemiş Öyküler arasında yer alıyor.

Kitaptaki öyküler; Sauron’un yüzüğü ele geçirme macerasına dair alternatif öykülerden, Gandalf’ın Cüceleri Çıkın Çıkmazı’ndaki toplantıya gönderişine, Saruman’ın Gandalf’a duyduğu nefret ve korkunun iç yüzünden, Rohan Atlılarının askeri örgütlenme yapısının eksiksiz anlatımına dek; Orta-Dünya’nın çeşitli unsurlarını barındırıyor. Yüzüklerin Efendisi dönemini yansıtan haritanın daha kapsamlı bir tekrarıyla birlikte, J.R.R. Tolkien tarafından Númenor üzerine çizilmiş yegâne haritada da okuyuculara sunuluyor.

Bitmemiş Öyküler hem içerdiği öykülerle hem de Christopher Tolkien’in “öykülerin öykülerini” anlattığı ve babası J.R.R. Tolkien’in çeşitli dönemlerde yazdığı mektuplardan bölümlere yer verdiği önsözüyle, Orta-Dünya destanını daha da iyi anlayabilmek adına bir rehber niteliği taşıyor.