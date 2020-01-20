Tolga Şardan'ın "FETÖ’nün sınav kopyacısını sorgulayan polislere ne oldu?" yazısına getirilen erişim engeli, itiraz üzerine kaldırıldı

T24 yazarı Tolga Şardan'ın 'FETÖ’nün sınav kopyacısını sorgulayan polislere ne oldu?' başlıklı yazısına getirilen erişim engeli kararı, T24 avukatlarının yaptığı itiraz neticesinde kaldırıldı.

13.01.2020 tarihinde Ankara 8. Sulh Ceza Hâkimliği'nin kararı doğrultusunda, eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında hazırlanan iddianamede yer alan FETÖ'nün sınavlarda yaptığı usulsüzlüklerin bir örneğinin anlatıldığı yazı için erişim engeli kararı alındı.

T24 avukatı 17.01.2020 tarihinde erişim engeli kararına itiraz etti. Ankara 1. Sulh ceza Hâkimliği, söz konusu yazının kişilik haklarına saldırı oluşturmadığını, davadaki beyanların ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek itirazı kabul etti. Yazıya getirilen erişim engeli kararı kaldırıldı.

Yazıda, 2012 KPSS'de kopya çekerken yakalanan şüphelinin emniyette ifadesi alınırken, deneyimli ve 'cemaat karşıtı' polislerin saf dışı bırakıldığı ve olayın üzerinin kapatılmaya çalışıldığını iddia eden ifadelere yer verildi.

Polislerin ifadesine göre olayın yaşanmasından birkaç gün sonra ÖSYM Başkanı Ali Demir ile yetkili birimlerin 'sınavda kopya olmadığına' dair açıklamaları oldu. Ayrıca polislerin benzer dosyalara müdahale etmemesi için Mali Suçlar Büro Amirliği’nden gönderildiği ileri sürüldü.

TIKLAYIN - FETÖ’nün sınav kopyacısını sorgulayan polislere ne oldu?