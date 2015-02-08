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Tolga Karel: Eşimin şoförü bana silahlı saldırıda bulundu

Tolga Karel ve eşi Günay Musayeva iki aydır ayrı evlerde yaşıyor

08 Şubat 2015 10:03

Ünlü oyuncu Tolga Karel, eşi Günay Musayeva’nin şoförü tarafından silahlı saldırıya uğradığı iddiasıyla savcılığa şikayette bulundu.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, olayın iki aydır ayrı yaşadığı Günay Musayeva’nın oturduğu Maslak’taki sitenin otoparkında meydana geldiğini iddia eden Karel, eşi ve oğlunu ziyaret etmek istediğini, telefonunun kapalı olması üzerine de Musayeva’nın evine gittiğini söyledi: “Kapıyı çaldım, açan olmadı. Otoparka indim. İki şahıs hakaret etti sonra biri silah çekti. İki el silah sesi duydum. O şahıs eşimin şoförlüğünü yapıyormuş. Bunu eşim yaptırdı şikâyetçiyim.”

Günay Musayeva ise suçlamalarını reddetti: “Sabah 06.00 sıralarında alkollü bir şekilde geldi ve evi dağıttı. Sonrasında yaşananlardan haberim yok.” Günay Museyeva’nın ara sıra şoförlüğünü yaptığını anlatan Özkan Berber de “Günay Hanım, Tolga Bey’in alkollü şekilde gelip evi dağıttığını söyleyince yanına gittim. Küfür etti ben de tokat attım. Silahım yok. ” dedi.

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