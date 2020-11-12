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Magazin

Tolga Karel'den takipçisine: He la kamyoncu oldum hoşuna mı gitti gardaş!

12 Kasım 2020 15:53

Oyunculuğu bırakarak Amerika'ya taşınan ve TIR şoförlüğü yapmaya başlayan Tolga Karel, kendisiyle 'kamyoncu' diyerek dalga geçen bir takipçisine verdiği yanıtla gündem oldu.

Bir süre sağlık turizmiyle ilgilenen Karel’in işleri yolunda gitmemişti. Karel, Türkiye'yi terk ederek Amerikalı eşinin ailesinin evine yerleşti. Bir süre işsiz kalan ünlü oyuncu TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı. Karel'in işiyle dalga geçen bir takipçisi ünlü isme ‘kamyoncu’ dedi. "Adamdaki akla bak sen git kamyoncu ol" diyen takipçisine yanıt veren Karel verdiği yanıtta, "He la kamyoncu oldum hoşuna mı gitti gardaş! Ama dikkat et bu kamyoncu 1 aylık kazancıyla bütün sülalene hayatı boyuncu burs verir haberin olsun" dedi.

Tolga Karel daha önceki açıklamalarında aylık 8 bin dolar kazandığını söylemişti.

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