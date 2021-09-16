Tolga Karel: Amerika'da yaşam korkunç pahalandı

ABD'ye yerleşen oyuncu Tolga Karel, ülkede artan fiyatlara isyan ederek, "Amerika'da Covid-19 sonrası yaşam korkunç pahalandı. Yüzde 30'a varan enflasyon rakamları konuşuluyor" dedi.

Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince eşinin ailesinin Illinois eyaletindeki evine taşınan Karel, 2018'de aylık 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı. Ardından Florida'da evini alan Tolga Karel, şimdi de Amerika'da şirket kurdu.

"Bir konuda gözlemimi paylaşmak istiyorum sevgili dostlar" diyen Karel, konuyla ilgili Instagram'dan açıklama yaptı.

42 yaşındaki oyuncu, "Amerika'da Covid-19 sonrası yaşam korkunç pahalandı. Yüzde 30'a varan enflasyon rakamları konuşuluyor. Her şey korkunç pahalı. Evler, arabalar... Her şey... Hatta Greencard'ı olan birçok Türk dostum, arkadaşım vatandaşlık aldıktan sonra memlekete geri dönmek için adımlar atıyor ve bu konuda onlara hak veriyorum" şeklinde konuştu.

"Yakında şahane bir atılıma girmiş olacağım. 80 dolarla başladığım bu serüvenin iki yıl içinde hangi boyuta geldiğini açıklayacağım." diyen Tolga Karel, Amerika'da lojistik şirketi kurduğunu duyurmuştu. Çok sayıda TIR alan oyuncu, heyecanını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

Karel, "Şirketlerimin bu sene Allah nasip ederse büyüme, büyüdükçe manevi olarak küçülme yılı 2021... Şirketlerimin biri nakliyat, diğeri de lojistik olarak çalışacak. Nasipse hedefim 2026'da 100 TIR'lık şirketimin CEO'luğunu yapmak. Ben bu yola çıkarken bir sözüm vardı, bilenler bilir. 'Çıraklığını yapmadığın işin ustası olamazsın..' Şimdi ustalık döneminin başındayım. Rabbim yar ve yardımcım olsun" demişti.





