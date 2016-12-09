Tolga Çevik 10'uncu kattan atladı!

Bu hafta vizyona giren ve 'Sen Benim Herşeyimsin' filmi ile izleyicilerin karşısına çıkan Tolga Çevik, çekimlerde dublör kullanmayarak 10'uncu kattan aşağı atladı.

Bugün seyirciyle buluşan 'Sen Benim Herşeyimsin'de başrol oynayan Tolga Çevik, aksiyon sahneleriyle dikkat çekiyor.

10'uncu kattan aşağıya atladığı çekimlerde dublör kullanmayan oyuncu, o esnada eşinin ve çocuklarının kendisini izlediğini söyledi. Gergin dakikalar yaşadığını belirten Çevik, "Dublörlük müessesesine saygım sonsuz. En tehlikeli sahnelerde onlar oynuyor, isimleri en sonda yer alıyor" diye konuştu.

Filmin fragmanı şöyle: