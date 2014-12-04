Tokyo'da barda garsonluk yapan maymunlara çalışma izni çıkartıldı

Japonya'da iki evcil maymun, garsonluk yapmayı öğrendi, maymunlar için özel bir çalışma izni çıkartıldı. Barın maskotu haline gelen küçük garson masaları topluyor, içki servisi yapıyor, sıcak havlular getiriyor, para üstü getiriyor ve tüm bu yaptıklarıyla da müşterileri eğlendiriyor.

radikal.com.tr'den Eda Utku'nun haberine göre, barın sahibi Kaoru Otsuka, maymunlara herhangi bir eğitim vermediğini söylüyor. Otsuka’nın masalara servis yaptığını gören maymunlar, onun hareketlerini kendi kendilerine taklit etmeye başlamış.

8 yıldır garsonluk yapıyor

Makak türündeki maymunlardan daha yaşlı ve tecrübeli olan Yat-chan 16 yaşında ve son 8 yıldır bu işi yapıyor. Bir kimono ve etek giyen maymun, masalara yiyecek ve içecek servisi yapmaktan, hesabı getirmeye kadar pek çok sorumluluk üstlenmiş.



Genç olan diğer maymunun adı ise Fuku-chan. 8 yaşındaki maymunun tek bir görevi var, o da müşterilere sıcak havlu götürmek ve müşterilerin sipariş vermeden önce ellerini temizlemesini sağlamak.

Lokanta sürekli teftiş ediliyor

Maymunların suiistimal edilmediğinden emin olmak isteyen otoriteler, lokantayı sürekli teftiş ediyor. Bu yüzden her iki maymun da günde en fazla iki saat çalışıyor ve mutfağa girip çıkmadan önce hem elleri hem de ayakları yıkanıyor. Aynı zamanda yerel otoriteler, maymunlar için “çalışma izni” de çıkarttı.

Müşteriler ise durumdan hayli memnun. İşini ciddiye alan maymunları izlemek için bara akın eden müşteriler, onların yaptıkları hareketlere ve taktıkları maskelere gülüyor ve maymunlarla fotoğraf çektiriyor. Barın müşterilerinden Takayoshi Soeno, “Bence maymunların yaptığı garsonluk, insanlarınkinden çok daha iyi” diyor.

