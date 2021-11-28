Tokyo Olimpiyatları tribününde örgü ördüğü anlar viral olmuştu; altın madalyalı Tom Daley hobisini işe çevirdi

Tokyo Olimpiyatları’nda örgü ördüğü anlarla viral olan altın madalyalı atlama şampiyonu Tom Daley, hobisini işe çevirdi.

People’da yer alan habere göre, olimpiyat şampiyonu Tom Daley, kendi örgü setini satışa sundu.

“Made With Love” isimli örgü seti markasını duyuran sporcu, “Kafayı rahatlatmaktan yeni bir hobiye, örgü örmekte herkes kendine dair bir şeyler bulabilir” dedi.

Tokyo Olimpiyatları’nda Britanya’yı temsil ederek erkekler 10 metre platformunda altın madalya kazanan Tom Daley, yarışlar sırasında tribünde örgü örerken görülmüştü.