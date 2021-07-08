Tokyo OHAL ilan etmeye hazır; Olimpiyatlar'ın kaderinin ne olacağı merak konusu

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Japonya'nın başkenti Tokyo'da yönetimin Koronavirüs vakalarının tekrar artış göstermesiyle birlikte Olimpiyat Oyunları'nı da kapsayacak şekilde olağanüstü hal ilan etmeye hazır olduğu belirtildi.

Aylardır nasıl yapılması gerektiği uzmanlar tartışılan 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları zaten pandemi nedeniyle bir sene ertelenmişti.

Sağlık uzmanları yetkililerin en iyi seçeneğinin oyunlara seyirci almamak olduğunu savunuyor. Yerel basına göre vatandaşlar, ülkeye dünyanın dört bir yanından oyuncu ve atlet gelecek olmasından endişeli.

Japonya Ekonomi Bakanı, hükümetin Tokyo'da Koronavirüs'le mücadele için 12 Temmuz-22 Ağustos arasında OHAL ilan etmeye hazır olduğunu belirtti. Bu tarihler, 23 Temmuz-8 Ağustos arası oynanacak oyunların tamamını kapsıyor.

OHAL kararının bugün Başbakan Yoşihide Suga tarafınan gerçekleştirilecek bir basın toplantısı ile resmen duyurulması bekleniyor.

Reuters'a konuşan kaynaklara göre çarşamba günü Olimpiyat organizatörleri, sponsor temsilcileri ile yaptıkları görüşmelerde OHAL durumunda ya karşılaşmalara seyirci alınmayacağını, ya da 5 bin kişilik bir kota koyacaklarını belirtti.