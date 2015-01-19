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Ekonomi

TOKİ'den yüzde 20 indirim kampanyası

TOKİ tarafından satışları 2012 sonuna kadar gerçekleştirilmiş, geri ödemeleri hali hazırda devam eden 188 bin 230 konut ve 910 iş yeri var

19 Ocak 2015 18:02

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada, İdare'ye borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının yoğun talebi üzerine kampanya düzenlendiği bildirildi. Borçlarını peşin ödeyeceklere yüzde 20 indirimin uygulanacağı kampanya için başvuruların 23 Şubat ile 19 Mart arasında yapılabileceği belirtildi.

İndirim kapsamında alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla İdare'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, emlak vergisi gibi herhangi bir borçlarının bulunmaması gerektiğine dikkat çekildi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, kampanyadan, satışları 2012 sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2012 sonuna kadar başlamış, geri ödemeleri halihazırda devam eden konut ve iş yerleri sahiplerinin yararlanacağı belirtilerek, vadesi 12 ay ve daha az kalan projelerin indirim kampanyasına dahil edilmediği vurgulandı.

 

'189 bin alıcı faydalanacak'

 

Açıklamada, TOKİ tarafından satışları 2012 sonuna kadar gerçekleştirilmiş, geri ödeme taksiti 2012 sonuna kadar başlamış ve geri ödemeleri hali hazırda devam eden 188 bin 230 konut ve 910 iş yerinin bulunduğu bildirildi.

 

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