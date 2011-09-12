-TOKİ'den Roman vatandaşlara konut ANKARA (A.A) - 12.09.2011 - TOKİ, uygulama süreci devam eden, ihale aşamasında olan ve proje çalışmaları süren toplam 9 bin 882 konutu, Roman vatandaşlara teslim edecek. TOKİ'den alınan bilgiye göre, İdare'nin Roman vatandaşlara yönelik konut hazırlığı son sürat devam ediyor. Buna göre, Roman vatandaşlara yönelik toplam 4 bin 284 konut uygulama aşamasında bulunuyor. TOKİ, 1698 konut için ihale, 3 bin 900 konut için proje hazırlıklarını sürdürüyor. Dönemin Devlet Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik tarafından tüm valiliklere gönderilen yazıyla il ve ilçelerde yapılması talep edilen konut sayıları ve konutların yapılacağı alanlar belirlenmişti. Bu kapsamda valilik, kaymakamlık ve belediyelerden gelen talepler doğrultusunda TOKİ tarafından Türkiye genelinde başlatılan ''Roman Konut'' uygulamaları kapsamında brüt 67,4 metrekare, 2 oda 1 salondan oluşan zemin+2 katlı katta, 8 daireli konutlar inşa edilmeye başlandı. Roman vatandaşlara yönelik toplam 4 bin 284 konut uygulama aşamasında bulunuyor. Toplam 1698 konut için ihale hazırlıkları devam ederken, toplam 3 bin 900 konuta yönelik proje hazırlıkları yapılıyor. İhale süreci tamamlanan ancak uygulama süreci devam eden ve ihale aşamasında olan 5 bin 982, proje çalışmaları devam eden 3 bin 900 konuttan oluşan toplam 9 bin 882 daire, Roman vatandaşlara teslim edilecek. TOKİ, illerden gelen veriler, ilgili kurumlar tarafından belirlenecek alanlar doğrultusunda çalışmalarına devam edecek. Ayrıca TOKİ, Çanakkale Lapseki, Edirne, Eskişehir, İstanbul Çatalca, İzmir, Kütahya, Sakarya Söğütlü, Tekirdağ Şarköy ve Yalova'da roman konutlarının kentsel dönüşüm projesi kapsamında gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yapıyor.