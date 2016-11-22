TOKİ, İstanbul'daki sanayi sitelerini şehir dışına taşımaya hazırlanıyor

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) İstanbul'ul en işler bölgelerinde yer alan sanayi sitelerini şehir dışına taşımaya hazırlanıyor. Keresticeler Sitesi'nden başlayacak olan taşınma projesi İstanbul'daki yapı ve trafik yoğunluğuna çözüm amacıyla kent içine sıkışmış sanayi sitelerinin kaldırılmasını amaçlıyor.

Habertürk'ün haberine göre kent içine sıkışmış olan sanayiciler de daha yeni ve ferah dükkânlarda iş yapma fırsatı bulacak. Dükkânlarını genişletme imkânına da kavuşacaklar. Sanayi sitelerinin etrafına, çalışanlar için konut alanları yapılacak. Böylece, sanayi siteleriyle birlikte büyük bir nüfus da kent dışında belli bölgelerde toplanacak. İşe gidiş gelişler dolayısıyla kent içinde trafik yoğunluğu bu sayede azaltılacak.

İlk talep Başakşehir'den

TOKİ, bu uygulamayı İstanbul'da başlatmak için Güngören, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Esenler'deki sanayi bölgelerine gözünü dikti. İstanbul'un pek çok ilçesinde irili ufaklı sanayi sitesi bulunurken, sanayicilerle anlaşma sağlanması halinde, bu tesisler Çerkezköy, Çorlu ve Silivri'ye taşınacak. Bu sanayi tesislerinin her birinin 4-5 milyon metrekare büyüklükte olduğu belirtiliyor. İstanbul'da bu konuda ilk talep Başakşehir'deki Keresteciler Sanayi sitesinden geldi. Bunların yanı sıra, diğer ilçelerdeki ayakkabıcılar, dökümcüler, oto tamircileri, marangozlar ve tekstilcilerden de benzer bir adım bekleniyor.

TOKİ, Bursa, Uşak ve Şanlıurfa'da başlattığı bu uygulamayı, şimdi İstanbul'a taşıyacak. Bursa'da kısa süre önce başlatılan uygulamayla, Bursalı esnaf ve sanayiciye ait dükkânlar, Kestel'deki yeni ve modern tesislere taşınacak. Bu kapsamda, 3 bin sanayici ve esnafın kent dışına taşınması sağlanacak. Uygulamayla, arsa karşılığı sanayicilere yeni ve büyük dükkânlar verilirken, kent içindeki arsalar da kentsel dönüşüm için kullanılıyor. Yapılacak takasla, arsanın değeri fazlaysa, sanayiciye arsa bedelinden pay da ödenecek.

3 bin esnaf taşınacak

Bursa'nın Kestel İlçesi'nde yaklaşık 2 milyon metrekareyi aşkın alanda, 3 bine yakın işyerini barındıracak Büyük Sanayi Sitesi'nin yapımı sürüyor.

Başakşehir'de başlıyor

TOKİ, ilk örneğini Bursa'da yaptığı uygulamayı Başakşehir'deki Keresteciler Sitesi için hayata geçirecek. Güngören, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Esenler'deki sanayi bölgelerinin de taşınması planlanıyor.