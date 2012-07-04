TOKİ 9 ölümü böyle savundu: O evleri yapmasak daha çok insan ölürdü

Samsun'daki facia ile ilgili yaptığı açıklamada 'oradaki gecekonduları yıkıp bu binaları yapmasak daha kötü olacaktı' diyen TOKİ, kendini 'Sel, sadece TOKİ bölgesini değil, Yılanlıdere'nin güzergahındaki tüm alanları etkilemiştir' diyerek savundu

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), selin meydana geldiği Samsun'un Canik ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki alanda uygulanan kentsel dönüşüm projesiyle gecekonduların yıkılıp yerine imar yönetmeliğine uygun konutların yapılmasıyla, olası daha vahim sonuçların önüne geçildiğini bildirdi.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada, Samsun'da yoğun yağış sonucu oluşan selde başta çocuklar olmak üzere hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, ailelerine ve Türk milletine baş sağlığı, yaralılara ise acil şifalar dilendi.

Selin yaşandığı bölgenin, ilgili belediyelerce onaylı İmar Planı'na göre yerleşime açık imarlı konut alanı olduğu belirtilen açıklamada, İdare'nin uygulaması öncesinde bu alanda yaklaşık 2 bin 500 gecekondunun bulunduğu bildirildi.

İlgili belediyeyle yapılan protokol sonucunda, hak sahipleriyle uzlaşmaya esas görüşmeler yapılarak yıkımların tamamlandığı ifade edilen açıklamada, yıkımlar sonrası meri plan kullanımları korunarak, 1. Etap'ta 960 konutun inşa edildiği ve konutların 2010'da hak sahiplerine teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda, yapılan konutların tamamında çekme mesafelerine uyularak vaziyet planlarının oluşturulduğu ve konutların uygulamalarının Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin İmar Yönetmeliği ile yürürlükteki plan ve yönetmeliklere uygun yapıldığı kaydedildi.

‘Sel, sadece TOKİ bölgesini etkilemedi”

Samsun'da yaklaşık 3,5 saat süren sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Konutlarımızın yer aldığı bölgede bulunan derede, daha önce DSİ tarafından dere ıslahı ve taşkın kotlarına göre tahkimat duvarları yapılmıştır. Bu bağlamda, yoğun yağış sonucu Yılanlıdere'nin debisinde hesapların üzerinde akış oluşmuştur.

Ayrıca yerel yönetimler ve İdaremizce yerinde yapılan tespitler sonucu, konutlar bölgesine yaklaşık 6 kilometre yukarı mesafede bulunan, eski çöp toplama istasyonu yanındaki bendin aşırı yağmur nedeniyle tahribat görmesinden dolayı, mevcut derede ilave akışın oluştuğu anlaşılmıştır. Bu akışın etkisiyle sürüklenen toprak, taş, moloz ve ağaç parçaları, Yılanlıdere ile Mert Irmağı'nın birleştiği noktadaki köprüyü tıkamış ve taşkın meydana getirmiştir. Taşkın, mevcut tahkimat duvarlarının üst kotunu aşarak, konutlarımızın bulunduğu alanı etkilemiştir. Ayrıca sel, sadece TOKİ bölgesini değil, Yılanlıdere'nin güzergahındaki tüm alanları etkilemiştir.”

Canik ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki alanda, TOKİ ve belediye işbirliğiyle uygulanan kentsel dönüşüm projesiyle, mevcut gecekonduların yıkıldığı belirtilen açıklamada, bunun yerine imar yönetmeliğine, fen ve sanat kurallarına uygun konutlar inşa edildiği ve olası daha vahim sonuçların önüne geçildiği kaydedildi.