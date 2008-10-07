TOKİ, 1 milyon YTL'ye karakol yapmaya hazır

Güney Doğu'da karargâh binası ve lojman yapan TOKİ'nin başkanı Bayraktar, karakol yapımı için "Heyecanla talimat bekliyorum" dedi. Bayraktar, inşaat için 1 milyon YTL fiyat verdi.



Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Hasan Iğsız, Aktütün saldırısından sonra yaptığı açıklamada, geçmişte kaçakçılığı önlemek için taban alanlara yapılan karakolların terörle mücadele için tepelere taşındığını belirterek, jandarmanın kısıtlı bütçesi ile yeterli hızda yeni karakol yapamadıklarından yakınmıştı.



TOKİ’den yanıt geldi



Komutanın bu açıklamasına Doğu ve Güneydoğu'da Türk Silahlı Kuvvetleri için karargâh binaları ve lojman inşa ettiren Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) yanıt geldi. Karakol yapımlarına talip olduklarını söyleyen TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar, yaptığı açıklamada, "Heyecanla talimat gelmesini bekliyorum" dedi.



Bayraktar şöyle konuştu: "500 metrekare, idare binası, mutfağı, banyosu, yatakhanesi olan betonarmesi güçlü bir karakolu yaklaşık 1 milyon YTL'ye mal etmek mümkün. Kayalık tepeye de inşaat yapılır. Para da bulunur. Bu ülke nerelere para harcamıyor ki. Terör tehdidi altındaki karakolların yapımında geç bile kalındı. Uçak hangarı sağlamlığında karakollar yapabiliriz. Şu anda zaten o bölgede çalışıyoruz. Şırnak, Van, Hakkâri, Diyarbakır, Siirt, Kars, Ağrı, Mardin ve Tunceli'de şantiyelerimiz var. Hem lojman binaları hem de harekât merkezi ve karargâhlar yapıyoruz. TOKİ, güvenlikli karakol inşaatında da seve seve rol alır. Bu konuda heyecan duyuyorum ve talimat bekliyorum."



Maliye’den destek



Maliye Bakanlığı bürokratları da terörle mücadelenin etkin biçimde yürütüldüğü bölgelerde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın yıllık bütçesine ilave olarak kullandırılan ödeneklerin ayrıntılı listesini hazırlıyor.



Dosya, 9 Ekim'deki Terör Zirvesi'nde Maliye Bakanı Kemal Unakıtan tarafından sunulacak. Buna göre 2008 yılı Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinin, bina onarımı, bina yapımı ve kamulaştırma amaçlı ödeneği 77.5 milyon YTL dolayında. Ancak bu bütçe tüm Türkiye'deki karakolların ve askeri lojmanların giderlerine ayrılmış durumda. Doğu ve Güneydoğu'ya özgü harcamalar ise genellikle Maliye tarafından ek ödenek" talebi ile karşılanıyor. Nitekim Maliye kurmaylarının ön çalışmasına göre, güvenlik yatırımları için son 3 yılda 750 milyon YTL civarında ekstra ödenek tahsis edildi.



Maliye yetkilileri, ülke güvenliğinde "mali kısıtlamaların" söz konusu olamayacağını anımsatarak şöyle dedi: "Terörle mücadele amaçlı ödenek talepleri, yıllık bütçe imkânlarının dışında mutlaka karşılanıyor. Öyle ki son 2.5-3 yılda bu amaçla tahsis edilen ödenek 500 milyon doları aşıyor. Bu ölçüde kaynak ayıran bir ülke, karakol yapımı, güvenliğin artırılması gibi taleplere kayıtsız kalamaz."

