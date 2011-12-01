Tokat'ta tehlikeli gerginlik!

T24

Konuya ilişkin bilgi veren işçilerden Ferhat Tuğran, dün şantiyelerinin duvarına, "Burası Türk'tür Türk kalacak" yazısının yazıldığını belirterek, "Bundan sonra buraya yaklaşık 100 kişilik bir grup geldi ve 'bu yazıyı niye sildiniz. Burada Kürtleri istemiyoruz, burada çalışmayacaksınız' dedi. Ardından da bize saldırdılar. Hafif yaralanan arkadaşlarımız oldu" diye konuştu.Tuğran, gece geç saatlere kadar nöbet tuttuklarını, kendilerine saldıranların sabah saatlerinde yeniden geldiğini ifade ederek, "Bizi burada linç etmek istiyorlar. Polis geldi. Burada can güvenliğimiz yok" dedi.