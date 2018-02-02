Tokat'ta 'kitap restorasyonu' kursu düzenlendi

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT’ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOPÜ) ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliği ile hazırlanan \'Kültürel Varlıkları Koruma ve Onarma Projesi\' kapsamında, tahrip olan kitapların restore edilmesi için öğretim görevlilerine yönelik eğitim programı düzenlendi.

GOPÜ Teknoloji Transfer Ofisi koordinesinde hazırlanan ve OKA tarafından desteklenen \'Kültürel Varlıkları Koruma ve Onarma Projesi\' hayata geçirildi. Proje kapsamında, kursiyerlere Uzman Restoratör Ayşegül Işık tarafından eğitim verildi. Ayrıca kurs süresince tahribe uğrayan bazı kitaplar da restore edildi. Ankara’dan kente kurs vermek üzere gelen Uzman Restoratör Ayşegül Işık, projeye gönüllü olarak katıldığını belirterek şöyle konuştu:

\'\'Gaziosmanpaşa Üniversitesi bir haftalık kağıt restorasyonu hakkında çalışma istedi benden. Ben de gönüllü olarak Gaziosmanpaşa Üniversitesi\'ne geldim. Kağıt restorasyonu Anadolu\'da pek bilinen bir alan değil. Bu kağıt restorasyonunun her tarafta yayılması gerektiğine inanıyorum. Kağıt restorasyonu bir hafta da öğrenilecek bir şey değil fakat restorasyonun ne olduğunu uzman arkadaşlara öğrettik.\'\'

Proje koordinatörü GOPÜ Zile Meslek Yüksek Okulu Mimar Restorasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Serpil Seyfi ise Tokat ve bölgeye katkı sağlamayı amaçladıklarını belirterek, \"Proje başvurumuzu eylül ayında yaptık. Proje değerlendirildikten sonra bir haftalık eğitim süresi talebinde bulunduk. Altı gündür bu eğitimi devam ettiriyoruz. Uygulama öğrenmemiz ve uygulama yapılması anlamında öne çıkan bir proje\'\' dedi.



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