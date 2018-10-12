Tokat'ta 1 milyon kitap, fuarda okuyucu ile buluşuyor

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT\'ta bu yıl 2’ncisi gerçekleştirilen \'Tokat Kitap Günleri’ düzenlenen törenle açıldı. Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, fuarda 1 milyondan fazla kitabın yer aldığını söyledi.

Tokat Belediyesi tarafından tertiplenen \'Tokat Kitap Günleri’ için Cumhuriyet Meydanı\'nda açılış programı düzenlendi. Törene Tokat Valisi Ömer Toraman, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gazi Osmanpaşa Üniversitesi (GOÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ile çok sayıda davetli katıldı. Kitap fuarı hakkında bilgi veren Tokat Belediye Balkanı Eyüp Eroğlu, \'\'Okuyan şehir Tokatımızda yapmış olduğumuz fuar ile insanlarımızı, evlatlarımızı kitapla buluşturmanın gayreti içerisinde olduk. Şu anda kitap fuarımız açıldı. 14 gün boyunca devam edecek.150 yazarımız Tokatlılarla birlikte olacak, söyleşiler, imza günleri yapacaklar. Başka illerde olmayan bir çalışmayı yine biz bu yıl da yapıyoruz. Öğrencilerimizle yazarlarımızı buluşturuyoruz. Okullarda paneller yapıyoruz. Bunun yanında çok seçkin yayınevlerimiz var\'\' dedi.

\'YÜZDE 50 İNDİRİM\'

Fuarda 1 milyondan fazla kitabın yer aldığını ve yüzde 50 indirimli satışlar olduğunu kaydeden Başkan Eroğlu, \'\'Özellikle kitap fuarımıza gelen bütün yayınevlerine söyledim. Son zamanlarda kağıda zam yapılmış olabilir ama biz bunu asla okuyan insanlarımıza, kitapseverlere yansıtmamalıyız dedik. Yayınevlerimiz şu anda yüzde 50’ye varan indirimlerle kitap fuarında yerlerini aldılar\'\' diye konuştu.

\'KİTAP FUARININ TEMASI AZERBAYCAN\'

Kitap fuarının bu yıl temasının Azerbaycan olduğunu belirten Eroğlu, \'\'Hani hep diyoruz ya iki devlet tek millet diye. Azerbaycan bir elmanın yarısı gibi olduğumuz, aynı değerlerle yoğrulduğumuz, aynı milletin evlatlarıyız. Azerbaycan Cumhuriyetimizin bugün 150’nci kuruluş yıl dönümü. Bu anlamda biz de Azerbaycan konulu temalı günler düzenleyip, söyleşiler yapacağız. Azerbaycan meclisinden iki milletvekili Tokat’a gelecek. Azerbaycan Ankara Büyükelçimiz gelecek. 10’a yakın şair ve yazarımız da Azerbaycan’dan kitap fuarımıza gelecekler. Kitap bir hayattır. Dündür, bugündür, yarındır. Kitap her insan için sıcak bir dost. Kitap okumak her anlamda insanı geliştirir\'\' ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından fuarının açılışı gerçekleştirildi.



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