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15 Temmuz Darbe Girişimi

Tokat'ın il imamı olduğu öne sürülen Abdulkadir Baş 81 ilde aranıyor

Baş'ın fotoğrafları 81 ilin emniyet birimlerine gönderildi

16 Ağustos 2016 19:00

Emniyet, Gülen Cemaati'nin Tokat il imamı olduğu öne sürülen Abdulkadir Baş'ın yakalanması için 81 ilin emniyet birimlerine fotoğrafını gönderdi.

DHA'da yer alan habere göre, Tokat'ta 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında polis, FETÖ'nün il imamı olarak görev yaptığı iddia edilen Abdulkadir Baş'ın peşine düştü.

2002-2012 arasında Konya'da çeşitli kurumlarda görev yaptığı, 2012'nin Ağustos ayında Nevşehir, 2014 Haziran ayından itibaren ise Tokat il imamı olarak görev yaptığı öğrenilen Baş'ın yakalanması için polis, 81 ile fotoğraf ve bilgilerini göndererek çalışma başlattı.

Elazığ doğumlu Abdulkadir Baş'ın ayrıca kayyum atanan İpek Koleji'nde özel bir makam odası olduğu ve çalışmalarını burada yürüttüğü öğrenildi.
 

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